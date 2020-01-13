Захарова удивилась отказу Варшавы праздновать освобождение от фашистов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила удивление тем, что в Польше не будут проводиться официальные памятные мероприятия по случаю 75-летия освобождения Варшавы от фашистских захватчиков. Об этом факте она написала на своей странице в Facebook.

"Если говорить об очевидной тенденции, то я не могу понять, как можно отмечать дату начала войны и при этом практически игнорировать даты освобождения?" - задалась вопросом дипломат. Она обратила внимание, что "одновременно с этим предпосылки начала войны и предвоенная ситуация полностью искажаются". "Такими темпами в Европе антифашисты опять будут вынуждены уйти в подполье", - отметила Захарова.

Этим постом она прокомментировала решение властей Варшавы официально не отмечать 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. По словам представителя мэрии, в городе 17 января пройдет лишь "два уличных мероприятия, организуемые частными лицами, с целью отметить эту дату". В частности представитель города по приглашению Союза солдат Войска Польского возложит цветы у Могилы Неизвестного Солдата.

Напомним, Варшава была освобождена в результате наступления советских войск, начатого 13 января 1945 года. За сам город вместе с Красной армией вела бои также Первая армия Войска Польского. 17 января Варшава была очищена от захватчиков.