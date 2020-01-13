Захвативший трех заложников мужчина застрелен в Северном Китае

Мужчина, который взял в заложники трех человек в автономном районе Внутренняя Монголия (Северный Китай), был застрелен полицией. Инцидент произошел в воскресенье в городе Хух-Хото.

Мужчина по фамилии Чжоу, вооруженный самодельным огнестрельным оружием и неким взрывным устройством, угрожал убить заложников. Переговоры с ним продлились более восьми часов, после чего злоумышленник был застрелен, сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Синьхуа.

Никто из заложников не пострадал, взрывное устройство было обезврежено. О мотивах действия Чжоу ничего не сообщается.