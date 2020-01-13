Женская сборная России по водному поло, руководимая главным тренером Александром Гайдуковым, разгромно выиграла и свой второй матч на проходящем в Будапеште (ВенгриЧЕя) финальном турнире чемпионата Европы.

Напомним, что в стартовом туре россиянки не оставили шансов Словакии - 31:2, а вчера наша команда столь же легко переиграла сборную Сербии - 27:2. Особенно ударными оказались второй и третий периоды, в каждом из которых в ворота соперниц влетало по восемь безответных мячей.

Самыми результативными в составе победительниц стали Анастасия Федотова (7 голов), Алена Сержантова (6) и Ольга Горбунова (4). Также отличились Мария Борисова (3), Евгения Иванова (3), Эльвина Каримова (2) и Анна Тимофеева (2). Нескольким ведущим игрокам был предоставлен отдых.

В следующем, третьем туре шестерки "А" предварительного этапа наши девушки 15 января сразятся с хозяйками соревнований венгерками. Этот матч будет намного сложнее двух предыдущих.