Найдено легендарное золото Монтесумы

В Мексике ученые идентифицировали золотой слиток весом 1,93 кг, найденный в парке Мехико в 1981 году. Он оказался частью сокровищ легендарного правителя ацтеков - Монтесумы.

Отчет об исследовании опубликован в информационном бюллетене Мексиканского национального института антропологии (INAH), а коротко об открытии рассказывает Phys.org.

Гигантский слиток золота весом 1,93 кг был найден 39 лет назад строителями, проводившими земляные работы в одном из парков Мехико. Находка была сделана в центре столицы. Много лет происхождение этого слитка оставалось тайной.

Лишь в прошлом году при помощи рентгеновской установки впервые было проведено тщательное исследование, которое подтвердило давнюю догадку: слиток был частью сокровищ легендарного правителя ацтеков - Монтесумы. Догадку подтвердил и проведенный учеными химический анализ.

Было установлено, что слиток был украден конкистадорами Эрнана Кортеса, который прибыл с отрядом воинов на территорию современной Мексики в 1519 году и фактически уничтожил государство ацтеков.

По мнению исследователей, слиток был украден солдатами Кортеса при их временном отступлении из Теночтитлана, столицы древнего государства, в 1520 году. В историю это событие вошло под названием "Ночь печали".

Кортес захватил главный город ацтеков в ноябре 1519 года. Он взял в заложники правителя Монтесуму II и захватил его сокровища. "Ночь печали" выдалась на 30 июня 1520 года.

Сам Кортес тогда отсутствовал в городе, так как выступил со своим небольшим отрядом навстречу другому испанскому отряду, посланному испанским губернатором Кубы "наказать" его. Оставшимся в Теночтитлане гарнизоном командовал лейтенант Педро де Альварадо.

Он опасался восстания и приказал казнить священников и вельмож. Но именно это и разгневало ацтеков. За одну ночь они изгнали испанских захватчиков из своей столицы. Однако конкистадоры бежали не с пустыми руками. С собой они унесли все награбленные сокровища ацтеков, которые только смогли унести.

Исследование показало, что обнаруженный 39 лет назад слиток был частью этих сокровищ. Возможно, испанцы попросту потеряли его во время бегства. Кстати, этот слиток был найден на глубине около 4,5 метра. На сегодняшний день он является единственным артефактом, доказывающим реальность истории о "Ночи печали".