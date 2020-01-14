Научные исследования в Антарктике - основной инструмент обеспечения геополитических интересов России на шестом континенте. Постоянное присутствие и научная деятельность России в Антарктиде и водах окружающего ее Южного океана крайне важны для освоения стратегически важного и климатически сурового региона, проведения там исследований и разработки современных технологий для деятельности человека в экстремальных условиях, развития системы мониторинга окружающей среды. Для проведения научной работы создана вся необходимая экспедиционная инфраструктура.

Алексей Гордеев рассказал о важности исследований в Антарктике. Фото: Сергей Куксин

Всего российских станций в Антарктиде десять, пять из которых - действующие, пять - законсервированы. Единственная используемая Россией внутриконтинентальная антарктическая станция "Восток" построена в 1957 году. Но и она технологически устарела и требует модернизации. Изношенность станции превышает 90%, а ее сооружения погребены под трехметровым слоем снега, перемещение полярников между ними происходит по вырубленным во льду туннелям.

"Восток" - самая удаленная станция, расположенная внутри материка, и отличается экстремальными природно-климатическими условиями - в 1983 году на станции была зафиксирована рекордно низкая температура воздуха на планете: -89 градусов Цельсия. Для создания достойных условий жизни и работы российских полярников в Антарктиде правительство России совместно с бизнесом реализует масштабный проект по созданию нового зимовочного комплекса станции. План первоочередных мероприятий по созданию нового зимовочного комплекса антарктической станции "Восток" утвержден правительством в 2019 году. Он предусматривает создание "дорожной карты" реализации проекта и подготовку всесторонней оценки воздействия на окружающую среду Антарктики.