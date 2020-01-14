Американские компании продолжили инвестировать в Кубу в обход санкций

Пожалуй, одним из мировых лидеров по числу испытанных на себе американских санкций является Куба. Эмбарго США в отношении Острова Свободы насчитывает уже почти 60 лет. Ну а с приходом нынешней администрации не просто канули в лету появившиеся при предыдущем президенте Бараке Обаме надежды на восстановление отношений между Гаваной и Вашингтоном, а напротив, санкции лишь усилились. Теперь же выясняется, что среди "нарушителей" введенной экономической блокады Кубы числится и ряд крупных американских компаний, которые, вопреки запрету на ведение какого-либо бизнеса с Островом Свободы, вполне успешно продолжают делать это, зарабатывая на туристическом секторе. Вот только теперь такой бизнес требует от американских предпринимателей особой изворотливости - чтобы уже самим избежать наказания со стороны властей США.

После того как в прошлом году американцы сняли мораторий на действие третьего раздела закона Хелмса-Бертона, в США был подан ряд судебных исков в отношении собственников недвижимости, которая была национализирована на Кубе после победы революции. Именно в ходе судебных разбирательств было документально подтверждено то, о чем раньше говорили, но на что власти США упорно закрывали глаза - несмотря на все их усилия по блокаде Кубы американцы по-прежнему вовлечены в бизнес на Острове Свободы.

В частности, оказалось, что 10,04 процента акционеров крупной испанской отельной сети Meliá - физические и юридические лица США. Например, 5,5 процента акций принадлежит нью-йоркской компании Ell Capital Management, 1,82 процента - техасской Dimensional Fund Advisors LP. При этом в 2000 году эта цифра была еще выше - тогда американцы в сумме обладали 16-процентным пакетом акций Meliá.

Но американцы не были бы самими собой, если бы, даже несмотря на громкие заявления руководства страны, не предусмотрели бы способа минимизировать собственные экономические потери. Как объяснил порталу OnCubaNews глава Амеркиано-кубинского торгово-экономического совета Джон Кавулич, Управление по контролю за иностранными активами (подразделение минфина США, которое, помимо прочего, отслеживает соблюдение санкций) разрешает зарегистрированным в США компаниям непрямые инвестиции на Кубу по определенной схеме. Речь идет о тех случаях, когда ведущая бизнес с Кубой компания не подконтрольна американским физическим или юридическим лицам, а сама коммерческая деятельность не является основным источником доходов такой компании-инвестора.

На данный момент речь идет преимущественно об одной крупной зарубежной компании. Вполне вероятно, эта находка может оказаться лишь верхушкой айсберга. Ведь несмотря на политическую конъюнктуру и жесткую риторику в адрес Гаваны со стороны Белого дома, американский бизнес никогда не отрицал своей заинтересованности в инвестициях в кубинский турсектор.