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Рубрика: В мире

Американские компании продолжили инвестировать в Кубу в обход санкций

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Экономические и персональные санкции стали для США в последнее время излюбленным инструментом наказания неугодных Вашингтону режимов. В случае проявления малейшего несогласия с действиями американцев или попытки отдельных государств проводить свою собственную политику, отличную от Белого дома, экономических рестрикций со стороны США долго ждать, как правило, не приходится.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пожалуй, одним из мировых лидеров по числу испытанных на себе американских санкций является Куба. Эмбарго США в отношении Острова Свободы насчитывает уже почти 60 лет. Ну а с приходом нынешней администрации не просто канули в лету появившиеся при предыдущем президенте Бараке Обаме надежды на восстановление отношений между Гаваной и Вашингтоном, а напротив, санкции лишь усилились. Теперь же выясняется, что среди "нарушителей" введенной экономической блокады Кубы числится и ряд крупных американских компаний, которые, вопреки запрету на ведение какого-либо бизнеса с Островом Свободы, вполне успешно продолжают делать это, зарабатывая на туристическом секторе. Вот только теперь такой бизнес требует от американских предпринимателей особой изворотливости - чтобы уже самим избежать наказания со стороны властей США.

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После того как в прошлом году американцы сняли мораторий на действие третьего раздела закона Хелмса-Бертона, в США был подан ряд судебных исков в отношении собственников недвижимости, которая была национализирована на Кубе после победы революции. Именно в ходе судебных разбирательств было документально подтверждено то, о чем раньше говорили, но на что власти США упорно закрывали глаза - несмотря на все их усилия по блокаде Кубы американцы по-прежнему вовлечены в бизнес на Острове Свободы.

В частности, оказалось, что 10,04 процента акционеров крупной испанской отельной сети Meliá - физические и юридические лица США. Например, 5,5 процента акций принадлежит нью-йоркской компании Ell Capital Management, 1,82 процента - техасской Dimensional Fund Advisors LP. При этом в 2000 году эта цифра была еще выше - тогда американцы в сумме обладали 16-процентным пакетом акций Meliá.

Фото: iStock
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Но американцы не были бы самими собой, если бы, даже несмотря на громкие заявления руководства страны, не предусмотрели бы способа минимизировать собственные экономические потери. Как объяснил порталу OnCubaNews глава Амеркиано-кубинского торгово-экономического совета Джон Кавулич, Управление по контролю за иностранными активами (подразделение минфина США, которое, помимо прочего, отслеживает соблюдение санкций) разрешает зарегистрированным в США компаниям непрямые инвестиции на Кубу по определенной схеме. Речь идет о тех случаях, когда ведущая бизнес с Кубой компания не подконтрольна американским физическим или юридическим лицам, а сама коммерческая деятельность не является основным источником доходов такой компании-инвестора.

На данный момент речь идет преимущественно об одной крупной зарубежной компании. Вполне вероятно, эта находка может оказаться лишь верхушкой айсберга. Ведь несмотря на политическую конъюнктуру и жесткую риторику в адрес Гаваны со стороны Белого дома, американский бизнес никогда не отрицал своей заинтересованности в инвестициях в кубинский турсектор.

В мире Северная и Центральная Америка Куба В мире США Экономика Бизнес Крупные компании Отношения между США и Кубой

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