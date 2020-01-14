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14.01.2020 15:32
Рубрика: Общество

На орбите Венеры обнаружен аномальный летающий объект

Текст: Денис Передельский
Фото: Virtual Telescope Masi Фото: Virtual Telescope Masi
Фото: Virtual Telescope Masi

Астрофизик Джанлука Мази, работающий над проектом создания виртуального телескопа, заявил об открытии первого в своем роде уникального астероида, орбита которого целиком находится в пределах орбиты Венеры.

Как сообщает Phys.org, речь идет об объекте, получившем название 2020 AV2. Свое открытие астрофизик описал на сайте проекта Virtual Telescope Masi.

Фото: iStock
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Астероид был замечен 4 января 2020 года. Об открытии первой сообщила команда из Центра малых планет, которая временно назвала данный объект ZTF09k5.

Джанлука Мази поставил себе задачу подтвердить эту находку. Она оказалась крайне интригующей. Предварительный анализ показал, что орбита нового объекта целиком лежит внутри орбиты Венеры, то есть этот астероид никогда не отклонялся от Венеры. Ничего подобного ранее астрономы не наблюдали.

Подтвердить существование аномального объекта помог дистанционно управляемый блок "Елена" виртуального телескопа. Мази отмечает, что процесс съемки астероида оказался очень сложным из-за его низкого положения в небе.

Однако астрофизику все же удалось получить несколько изображений. Их объединение позволило объяснить необычное движение объекта. Кроме того, готовую фотографию он отправил в Центр малых планет. Уже через несколько часов полученное Мази изображение было опубликовано с новым названием - 2020 AV2.

Центр малых планет подтвердил, что орбита этого объекта полностью находится внутри орбиты Венеры. На сегодняшний день это единственный подобный известный астероид.

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