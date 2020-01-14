У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Apple выпустит iPhone 5G для пяти стран

Текст:   Владимир Болотин
14.01.2020,  
12:10
Все iPhone в 2020 году получат поддержку 5G. Такое заявление сделал аналитик Мин-Чи Куо.
Фото: Apple Фото: Apple
Фото: Apple

Ранее предполагалось, что обновленные смартфоны Apple появятся в 2021 году. Теперь их выхода стоит ожидать во второй половине текущего года.

Популярный маленький iPhone подешевел в России

По словам Куо, iPhone с поддержкой сетей пятого поколения будут доступны на пяти рынках, где развернуты эти сети: в США, Канаде, Японии, Корее и Великобритании. В странах, где сети 5G не работают, Apple отключит эту функцию.

Если раньше речь шла о поддержке диапазона sub-6GHz, то теперь Мин-Чи Куо говорит о том, что iPhone получат поддержку диапазона mmWave, который должен заработать только в 2021 году. Согласно данным аналитика, новые смартфоны появятся на рынке в сентябре или октябре.

гаджеты
Фото: Скриншот YouTube
В Сеть слили свежие скриншоты Half-Life: Alyx 13.01.2020
Tesla, подвинься. Sony внезапно представила электромобиль Vision-S 07.01.2020
смартфоны
Фото: Коллаж скриншотов с YouTube
Assassin's Creed против God of War? Подробности о новой игре Ubisoft 13.01.2020
Huawei обновила до Android 10 еще несколько популярных смартфонов 10.01.2020
WhatsApp отключился на миллионах смартфонов 03.01.2020
Apple
Apple заявила о сканировании фото пользователей в iCloud 09.01.2020
Маленький и мощный. В Сеть выложили изображения iPhone SE2 30.12.2019