Apple выпустит iPhone 5G для пяти стран

Все iPhone в 2020 году получат поддержку 5G. Такое заявление сделал аналитик Мин-Чи Куо.

Ранее предполагалось, что обновленные смартфоны Apple появятся в 2021 году. Теперь их выхода стоит ожидать во второй половине текущего года.

По словам Куо, iPhone с поддержкой сетей пятого поколения будут доступны на пяти рынках, где развернуты эти сети: в США, Канаде, Японии, Корее и Великобритании. В странах, где сети 5G не работают, Apple отключит эту функцию.

Если раньше речь шла о поддержке диапазона sub-6GHz, то теперь Мин-Чи Куо говорит о том, что iPhone получат поддержку диапазона mmWave, который должен заработать только в 2021 году. Согласно данным аналитика, новые смартфоны появятся на рынке в сентябре или октябре.