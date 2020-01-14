Российские банки стали осторожнее подходить к одобрению заявок на потребительские кредиты. Доля отказов в выдаче ссуд снова выросла - по сути банки одобряют только каждую третью заявку. В 2020 году количество одобрений, скорее всего, продолжит снижаться.

В 2019 году банки одобрили только 36,9% поданных клиентами заявок на все виды потребительских кредитов, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В 2017 и 2018 годах, по подсчетам бюро, показатель составлял 43,6 и 41% соответственно. С 2017 года, по данным НБКИ, снижалось количество одобрений практически на все виды розничного кредита, включая ипотеку (с 67,4% до 65,6%) и кредиты на покупку автомобиля (с 55,8% до 43,5%).

В НБКИ считают, что банки сократили аппетит к ведению дел с рисковыми заемщиками из-за скромной динамики доходов населения и регуляторных действий Банка России. Так, ЦБ обязал банки с 1 октября 2019 года при выдаче потребкредита свыше 10 тысяч рублей рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Это соотношение выплат по всем кредитам, включая вновь выдаваемый, к доходам клиента. Чем оно выше, тем более сильное давление через коэффициенты риска выданный кредит окажет на обязательный норматив достаточности капитала банка.

Охлаждение рынка потребкредитования ЦБ действительно стало главной причиной снижения одобрения кредитных заявок, соглашается директор-руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. На уменьшение доли одобрений могло повлиять и снижение качества входящего потока потенциальных заемщиков по мере насыщения рынка, считает он.

В 2020 году долговая нагрузка населения может уменьшиться за счет рефинансирования

В 2020 году тенденция продолжится, но уже в первую очередь из-за слабой динамики реальных доходов, полагает Доронкин. "Тем не менее ожидаемое удешевление кредитов вслед за снижением ключевой ставки способно несколько уменьшить долговую нагрузку населения, в том числе за счет рефинансирования ранее взятых кредитов", - добавляет он.

Ранее аналитики рейтингового агентства Fitch указывали, что четверть российских заемщиков отдают банкам на обслуживание кредитов 80% доходов. В Банке России заявляли, что совокупная долговая нагрузка на граждан достигла максимума с 2012 года. По прогнозу рейтингового агентства Moody"s, в 2019 году рост потребительского кредитования составит около 20%.