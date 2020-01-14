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14.01.2020 20:15
Рубрика: Спорт

В "большой тройке" жарко

"Надежду" и курское "Динамо" разделили всего два очка
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
В женской Премьер-лиге, которая проводится под эгидой Российской федерации баскетбола, самыми интересными считаются матчи, в которых между собой играют команды так называемой большой тройки - действующий чемпион УГМК (Екатеринбург), обладатель серебра курское "Динамо" и бронзовый призер сезона-2018/19 оренбургская "Надежда". Очередная такая встреча полностью оправдала ожидания.

В минувшем туре курянки на домашней площадке с огромным трудом переиграли оренбурженок - 68:66, хотя в первом круге на выезде "бело-голубые" победили с разницей в 11 очков. На этот раз динамовкам пришлось очень тяжело, причем перед своей публикой. Хотя большую часть встречи они лидировали, отправившись на большой перерыв с двузначным перевесом - 35:25. Вскоре после отдыха отрыв хозяек от "Надежды" составил максимальные "плюс 14". Однако в заключительной четверти после двух подряд точных бросков Альбины Ражевой гостьи сократили отставание почти до минимума - 46:48.

Фото: РИА Новости.
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В концовке команда из Оренбурга получила шанс за 26 секунд до сирены благодаря "выстрелу" из-за дуги Виктории Медведевой - 66:67. В ответной атаке самый высокооплачиваемый игрок женской НБА-2019 американка Деванна Боннер, заработавшая 127 500 долларов за лето, реализовала лишь один штрафной из двух. Имея 23 секунды на то, чтобы попытаться перевести матч в овертайм или даже победить, "Надежда" своим шансом воспользоваться не смогла. Лучшим бомбардиром у "Динамо" стала Боннер (20 очков) и выступающая в России уже девятый сезон словенка Ника Барич (14). В составе гостей отличились Карина Низамова (14) и американка Ивонна Тернер (12).

Лидирует в чемпионате УГМК - победы во всех 11 матчах. У курянок столько же выигрышей при одном поражении. С "Надеждой" (баланс 7-5) теперь делит третье место "Спарта энд "К" (Видное), расправившаяся со столичным "Динамо" - 77:60. Дальше в таблице московский МБА и красноярский "Енисей" (по 5-6).

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