Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной

Новости

Ученые впервые создали робота полностью из живых клеток 17:31
Экс-полковник Захарченко подрался в мордовской колонии 17:25
Юрий Лоза назвал КВН воротами в ад 17:21
Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине 17:19
В Москве утвердили 37 мест для крещенских купаний 17:14
Доминик Торетто "на максималках": новый трейлер фильма "Бладшот" 17:05
В "Единой России" предложили изменить подход к расчету средней зарплаты 17:00
Видео: водитель не удержал кран в равновесии и поднял его на дыбы 17:00
Володин призвал Польшу извиниться за подготовку почвы для холокоста 16:54
Вышел трейлер нового "Барашка Шона" от создателей "Уоллеса и Громита". 16:54
Стали известны подробности захвата заложницы в Японии 16:43
Белорусские нефтяники займутся разработкой лицензионного участка на Ямале 16:40
Брэд Питт рассказал, кто помог ему победить алкогольную зависимость 16:40
Корвет "Гремящий" испытал новый комплекс оружия в Баренцевом море 16:38
Клим Шипенко объяснил коммерческий успех фильма "Холоп" 16:35
В Казани выписали 14 штрафов за съемки клипа на песню Тимати 16:34
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул 16:28
В Британии сельчанам 6 лет подбрасывали деньги, а они сдавали их в полицию 16:27
Тренер "Зенита" поддержал единственный в России центр помощи аистам 16:25
В Москве выберут подрядчиков для капремонта в жилых домах в 2020 году 16:25
Новое испанское правительство оказалось самым большим в ЕС 16:24
Минсельхоз готовит ограничение экспорта российского зерна 16:19
Вышел русский трейлер хоррора "Кукла 2: Брамс" с Кэти Холмс 16:16
Имущество одного из первых российских автозаводов продают за бесценок 16:04
Шоураннер "Ведьмака" не против взять Марка Хэмилла на роль Весемира 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 17:00
Рубрика: Власть

Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной

Текст: Наталья Козлова
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал читателям "Российской газеты" о расследовании самых громких преступлений последнего времени.
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости

Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной. О том, как идет расследование, нигде не сообщалось. Можно рассказать, как продвигается работа?

Убитую в Подмосковье следователя Шишкину наградили орденом Мужества

Александр Бастрыкин: Проведено более 1500 следственных действий. Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и подразделением ФСБ были установлены и задержаны двое исполнителей преступления. Сейчас расследование завершено, и они знакомятся с материалами уголовного дела.

Если поймали исполнителей, то кто был заказчиком убийства?

Александр Бастрыкин: По данным следствия, к организации этого преступления причастен Ярослав Сумбаев, в отношении которого Евгения Шишкина расследовала уголовное дело.

Фото: iStock
Бастрыкин: В большинстве дел о врачебных ошибках вины медработников нет

Оно связано с организацией преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий. Следствие полагает, что мотивом убийства стала месть Сумбаева за уголовное преследование. Он был задержан на территории Грузии как раз по тому уголовному делу (это преступление расследует МВД) и сейчас содержится под стражей в России. Согласно действующему законодательству мы должны получить согласие Грузии и на привлечение Сумбаева к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Шишкиной. Поэтому Следственный комитет направил необходимые документы в Генеральную прокуратуру РФ для его получения.

В то же время соучастнику Сумбаева Ивану Кочеткову заочно предъявлено обвинение в умышленном уничтожении автомобиля Шишкиной, угрозах убийством и посягательстве на жизнь следователя, он объявлен в розыск.

Полностью интервью председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина читайте в ближайшем номере "РГ".

Власть Безопасность Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет

Главное сегодня

СК предложил упростить процедуру задержания лиц с особым статусом
Евросоюз запустит механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном
В Госдуме ответили на слова президента Эстонии о разочаровании в России
Более 60 процентов клиентов банков получили отказы в выдаче кредитов
Эрдоган предостерег Хафтара от продолжения наступления