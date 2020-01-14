Бастрыкин назвал заказчика убийства следователя Евгении Шишкиной

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал читателям "Российской газеты" о расследовании самых громких преступлений последнего времени.

Александр Иванович, одним из самых дерзких преступлений последнего времени стало убийство следователя органов внутренних дел Евгении Шишкиной. О том, как идет расследование, нигде не сообщалось. Можно рассказать, как продвигается работа?

Александр Бастрыкин: Проведено более 1500 следственных действий. Во взаимодействии с сотрудниками уголовного розыска и подразделением ФСБ были установлены и задержаны двое исполнителей преступления. Сейчас расследование завершено, и они знакомятся с материалами уголовного дела.

Если поймали исполнителей, то кто был заказчиком убийства?

Александр Бастрыкин: По данным следствия, к организации этого преступления причастен Ярослав Сумбаев, в отношении которого Евгения Шишкина расследовала уголовное дело.

Оно связано с организацией преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий. Следствие полагает, что мотивом убийства стала месть Сумбаева за уголовное преследование. Он был задержан на территории Грузии как раз по тому уголовному делу (это преступление расследует МВД) и сейчас содержится под стражей в России. Согласно действующему законодательству мы должны получить согласие Грузии и на привлечение Сумбаева к уголовной ответственности по уголовному делу об убийстве Шишкиной. Поэтому Следственный комитет направил необходимые документы в Генеральную прокуратуру РФ для его получения.

В то же время соучастнику Сумбаева Ивану Кочеткову заочно предъявлено обвинение в умышленном уничтожении автомобиля Шишкиной, угрозах убийством и посягательстве на жизнь следователя, он объявлен в розыск.

Полностью интервью председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина читайте в ближайшем номере "РГ".