Бастрыкин: В большинстве дел о врачебных ошибках вины медработников нет

Тема расследования происшествий в медицинской сфере по-прежнему очень острая. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, в настоящее время фиксируется большое количество сообщений от граждан по данной теме. Так, в 2016 году было получено 4947 сообщений о преступлениях в сфере медицины, в 2017 году - 6050, в 2018 году - 6623 и за 9 месяцев 2019 года - 4965. На личных приемах по вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи, сотрудниками Следственного комитета были приняты 3210 граждан.

"Но если продолжать разбираться, становится ясно, что далеко не в каждом случае такого сообщения речь идет о преступлении. Граждане часто жалуются на волокиту, длительные сроки расследования и невозможность за это время установить, что же произошло на самом деле и есть ли вина медицинских работников. А для объективного разбирательства мы как раз и возбуждаем уголовные дела, в рамках которых тщательно проверяем следственным путем доводы потерпевших, скрупулезно выясняем все обстоятельства, чтобы сделать правильный вывод о виновности или невиновности медицинского персонала. И как показывает статистика, действительно, в большинстве случаев по таким происшествиям вины медицинских работников нет", - указал Бастрыкин.

По данным СК России, за 9 месяцев 2019 года в суды направлено 260 уголовных дел в отношении 292 обвиняемых медицинских работников.

"Тем самым из оконченных производством уголовных дел в суд направляется лишь их шестая часть, остальные обоснованно прекращаются из-за установления некриминального характера врачебной ошибки", - отметил председатель СК РФ.

Полностью интервью председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина читайте в ближайшем номере "РГ".