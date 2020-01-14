Беларусь заинтересована в увеличении квот на вылов рыбы в морях

Решение по квотам на вылов рыбы белорусскими рыбаками в Балтийском и Баренцевом морях будет принято в январе-феврале.

Квота для Беларуси в Баренцевом море сегодня составляет около 4,5 тысячи тонн, на Балтике - одна тысяча. Республика осваивает свои квоты полностью и заинтересована в их увеличении. Об этом шла речь на сессии российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства.

Белорусские рыбаки ведут лов в российских морях на своих судах, рыбу отправляют на переработку в республику, а также на совместные предприятия. Стороны договорились об обучении белорусских студентов по направлениям рыбоводство и рыбохозяйственная деятельность в Калининградском государственном техническом университете.