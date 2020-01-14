Более 60 процентов клиентов банков получили отказы в выдаче кредитов

Более 60% клиентов банков получили в минувшем году отказы в выдаче кредитов. Такие данные приводит РБК со ссылкой на Национальное бюро кредитных историй.

В 2019 году банки одобрили лишь 36,9% от общего числа заявок на различные виды кредитов. Перед новогодними праздниками, когда традиционно растут выдачи ссуд, доля положительных решений по кредитам сократилась до 32,2%. Это минимальное значение с 2017 года. В 2018 году одобрение на получение кредита получил 41% клиентов.

Снижение количества одобренных кредитов подтверждают и другие бюро кредитных историй. Так, по сведениям Объединенного кредитного бюро, в 2019 году положительное решение выдавалось на 30-31% заявок, что на 17% меньше, чем годом ранее.

По информации НБКИ, самый высокий уровень одобрения в 2019 году - у заявок на ипотеку (65,6% положительных решений). Среди заявок на автокредиты были одобрены 43,5% (на 7,2% ниже, чем в 2018 году), на необеспеченные кредиты и кредитные карты - 33,9% (на 5,2% меньше, чем в 2018).

Причиной такой тенденции стало новое требование ЦБ рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщиков при выдаче необеспеченных кредитов и невысокий рост доходов населения.