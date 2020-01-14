Член экипажа Finnair выпал из самолета в аэропорту Хельсинки

Один из членов экипажа авиакомпании Finnair выпал из самолета Airbus A320 в аэропорту Хельсинки-Вантаа. Инцидент произошел в понедельник, сообщили в финском Центре по расследованию чрезвычайных ситуаций OTKES.

Борт прибыл в Хельсинки из Оулу. ЧП случилось после того, как пассажиры покинули самолет и пересели в автобусы, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету Ilta-Sanomat. Член экипажа выпал через ту же дверь, через которую до этого прошли пассажиры, и упал на взлетную полосу, получив травмы.

Специалисты OTKES уже начали расследование этого происшествия. Сейчас они выясняют причины случившегося.