В ГД рассказали о реакции Путина на идею миграционной амнистии для украинцев

Владимир Путин положительно отреагировал на предложение провести миграционную амнистию для граждан Украины. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

Депутат рассказал, что лично переговорил на эту тему с президентом после его встречи с руководством парламента в конце декабря. "Он со мной согласился", - заявил Калашников на заседании комитета.

Для реализации этого предложения депутат направил письмо главе администрации президента РФ Антону Вайно.

Он добавил, что речь идет о сотнях тысяч украинцев.

Миграционная амнистия предусматривает, что гражданин другой страны, нарушивший режим пребывания в РФ, может выехать на родину и вернуться обратно - и при этом его не привлекут к административной ответственности.