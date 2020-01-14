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14.01.2020 22:27
Рубрика: В мире

Эмир Кустурица призвал немедленно освободить Джулиана Ассанжа

Текст: Александр Борисов
Всемирно известный кинорежиссер Эмир Кустурица на фестивале Кустендорф в Сербии во вторник появился в футболке с изображением Джулиана Ассанжа, призвав освободить из-под стражи в Лондоне основателя WikiLeaks, которого в США грозятся приговорить к 175 годам тюрьмы в связи с обвинениями в нарушении закона о шпионаже и сговоре с целью взлома правительственного компьютера.

"Свободу Джулиану Ассанжу", - открыто провозгласил на весь мир свою позицию признанный мастер, считая недопустимой экстрадицию австралийца из Лондона в Вашингтон.

Фото: Владимир Снегирев/РГ
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Напомним, что Дрвенград или Мечавник - это все названия одного этносела, возведенного режиссером для съемок фильма "Жизнь как чудо" (2004). Оно расположено в двухстах километрах от Белграда, недалеко от границы с Боснией и Герцеговиной. При этом международный фестиваль - Кустендорф, который ежегодно проходит здесь, посвящен поиску и открытию новых талантов, демонстрации уникального мирового авторского кино. С каждым годом мероприятие только набирает популярность и становится все более известным за рубежом, а сам Кустурица выразил уверенность, что "приедет и Владимир Путин однажды на Мечавник".

"Этот фестиваль знаменателен тем, что ставит Сербию на мировую карту событий в области культуры, - считает министр культуры и информации Сербии Владан Вукосавлевич. - Это лаборатория духа, творчества и художественного вдохновения высшего уровня. В эти дни это небольшое место является центром киноискусства в мире".

Кустурица опубликует роман "Преступление без наказания"
Фото: Александр Борисов / РГ
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Между тем в интервью "Российской газете" всемирно известный режиссер открыто заявил, что Голливуд уничтожает кино. "Кинематография разрушается, - подчеркнул он. - В будущем крайне тяжело будет привлекать публику в кинотеатры, поскольку зрителю дешевле легально приобретать права на скачивание и просмотр фильмов в домашних условиях. Активно развиваются компании - поставщики потокового мультимедиа. Тем самым я прихожу к неутешительному выводу, что Голливуд, являвшийся родоначальником кинематографии, в определенной степени ее и уничтожит".

В мире Европа Сербия Персона: Эмир Кустурица

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