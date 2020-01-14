ЕС представил план нейтрализации парниковых выбросов к 2050 году

Брюссель намерен собрать более одного триллиона евро на превращение Европы в первый "зеленый" континент. Еврокомиссия представила план, цель которого - к 2050 году сделать Старый Свет "углеродно нейтральным", то есть свести к нулю разницу между выбросами парниковых газов и их поглощением. Деньги на инициативу, получившую название "Зеленая сделка", в ближайшие 10 лет выделит сам Евросоюз, а также его страны-члены и частные предприятия.

Ожидается, что примерно половина этой суммы поступит из долгосрочного бюджета Европейского союза, 100 миллиардов - от государств-членов, а еще 300 миллиардов - от частного сектора. При этом будет создан и так называемый механизм справедливого перехода с начальным бюджетом в 7,5 миллиарда евро, который уже к 2027 году должен будет привлечь инвестиций еще на 100 миллиардов евро. Эти деньги направят в помощь тем странам, которым будет труднее всего перейти на новый "зеленый" режим.

В первую очередь это касается таких государств, как Польша, которая сильно зависит от угля и в плане энергии, и в плане рабочих мест, а потому не готова в короткие сроки "слезть" с этого вида топлива. Средства из бюджета механизма в таких случаях будут выделяться на переквалификацию работников, поддержку национальных институтов помощи в поиске новой работы, а также привлечение инвестиций в более "зеленую" энергетику. Однако деньги будут отправлены только после того, как эти страны представят, а Еврокомиссия одобрит планы по реструктуризации их экономик с указанием проектов по понижению уровня выбросов парниковых газов.

Еще во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила: "Предстоящая трансформация беспрецедентна. И она будет успешной, только когда будет справедливой и сработает для всех". Однако уже сейчас многие политики и эксперты сомневаются в "справедливости" намеченного плана. По мнению группы "Зеленые" в Европейском парламенте, ни один евро не должен быть выплачен нуждающимся в помощи странам, пока они не представят четкие даты поэтапного отказа от угля. Скептические настроения царят и в парламентском комитете по бюджету, глава которого Йохан Ван Овертвельд уже назвал систему сбора обозначенного триллиона "креативной бухгалтерией и финансовым приключением".

В Евросоюзе стремятся к тому, чтобы "Зеленая сделка" вошла в первый в Европе "Закон о климате", который планируется утвердить в марте этого года.