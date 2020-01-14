Эверест начал покрываться травой из-за глобального потепления

За последние 25 лет вблизи ледников Эвереста стало намного больше травы и кустарника. Об этом сообщает "Газета.RU".

Как стало известно специалистам, изучившим данные со спутников системы Landsat, трава растет даже на высоте около 5500 метров над уровнем моря, зеленая зона доходит до территории вечных льдов.

Ученый Карен Андерсон из британского Эксетерского университета объяснил, что изучались данные с 1993 по 2018 год. Он связывает разрастание кустарника на Эвересте с глобальным потеплением. Исследователи отмечают, что из-за него может быстрее таять снег, а значит становится выше риск наводнений.