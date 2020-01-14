Новости

АЕБ: в 2020 году российский авторынок продолжит падение 13:02
В Лаосе обнаружено место падения внеземного объекта 13:02
Между Краснодаром и Сочи на 3,5 месяца отменили поезда 12:58
Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина 12:55
Жительница Ленобласти призналась в убийстве мужа 12:55
В Москве погиб журналист из Испании 12:51
Фотоработы Дмитрия Медведева представят на выставке в Москве 12:50
В Новосибирске спасли пса с вросшим в кожу ошейником 12:42
Для расследования авиакатастрофы под Тегераном создадут спецструктуру 12:34
Под Петербургом при полицейской погоне сгорел автомобиль с водителем 12:32
В Госдуме ответили на слова президента Эстонии о разочаровании в России 12:27
Замок под Калининградом выставили на продажу по цене квартиры в Москве 12:25
Министр просвещения награждена почетной грамотой правительства 12:21
В Карелии спасли новорожденных медвежат, оставшихся без матери 12:20
В Челябинской области ребенок пострадал от взрыва петарды 12:17
Под Тулой закрыли контрафактное производство известного энергетика 12:14
Режиссер фильма "АССА" Сергей Соловьев попал в реанимацию 12:13
В Ставрополе водитель скончался за рулем от сердечного приступа 12:10
На Камчатке усыновили ребенка, которого истязали опекун с женой 12:09
Тизер: У "Мира Дикого Запада" появилась дата премьеры 12:09
В Благовещенске бизнесмен задержан за попытку дать взятку приставу 12:08
В Поморье спустя 15 лет раскрыли жестокое убийство сторожа 12:07
СК завел дело об убийстве после смерти ребенка от ранения на Урале 12:05
Эверест начал покрываться травой из-за глобального потепления 12:04
Автомобиль заперли на парковке. Что делать и куда звонить? 12:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 12:04
Рубрика: Общество

Эверест начал покрываться травой из-за глобального потепления

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

За последние 25 лет вблизи ледников Эвереста стало намного больше травы и кустарника. Об этом сообщает "Газета.RU".

Фото: RobertHoetink / iStock
Почему климат в России теплеет в два раза быстрее, чем в мире

Как стало известно специалистам, изучившим данные со спутников системы Landsat, трава растет даже на высоте около 5500 метров над уровнем моря, зеленая зона доходит до территории вечных льдов.

Ученый Карен Андерсон из британского Эксетерского университета объяснил, что изучались данные с 1993 по 2018 год. Он связывает разрастание кустарника на Эвересте с глобальным потеплением. Исследователи отмечают, что из-за него может быстрее таять снег, а значит становится выше риск наводнений.

Общество Наука

Главное сегодня

Лавров: Ливия пока не стала "второй Сирией"
В Госдуме ответили на слова президента Эстонии о разочаровании в России
Более 60 процентов клиентов банков получили отказы в выдаче кредитов
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Минтранс не поддержал введение единых требований к перевозке животных