Евросоюз запустит механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном

Великобритания, Франция и Германия запустят механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном от 2015 года, сообщает Reuters со ссылкой на двух европейских дипломатов, знакомых с темой.

По данным экспертов, это предложение вызвано отказом Тегерана от соблюдения Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) после выхода из договора США в 2018 году и введения дополнительных санкций против Ирана. При этом несмотря на все обещания, европейцы не смогли наладить торговлю с иранской стороной в обход американских ограничений. Предназначенный для этого механизм INSTEX так и не заработал. Кроме того, ситуация обострилась после убийства США высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани. После этого иранцы посчитали себя свободными от выполнения ограничений по СВДП.

Франция, Германии и Великобритания намерены информировать по сути своих предложений Иран, а также Россию и Китай. "В какой-то момент мы должны оказать доверие Тегерану. Речь не идет о восстановлении санкций, а о решении разногласий через предложенный нами консультационный механизм", - цитирует Reuters одного из дипломатов.

Между тем, по замыслу Парижа, Лондона и Берлина, на урегулирование разногласий с Тегераном по ядерной сделке отводится 15 дней. Срок переговоров может быть продлен консенсусом. В конечном счете, этот процесс может привести к возобновлению против Ирана санкций, введенных в соответствии с прежними резолюциями ООН.