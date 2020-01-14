Федор Смолов женится на внучке Бориса Ельцина

Нападающий сборной России и московского "Локомотива" Федор Смолов в следующем году женится на внучке первого Президента России Бориса Ельцина.

О романе известного футболиста и 17-летней Марии Юмашевой стало известно совсем недавно, после того, как он разместил совместные фотографии с отдыха. Как сообщает "7 дней", футболист уже сделал своей возлюбленной предложение.

Однако свадьба состоится только через год, когда девушке исполнится 18 лет. По российским законам именно в этом возрасте пара сможет официально оформить свои отношения. По данным издания, свадебная церемония пройдет на острове Сент-Барт, где пара проводила отдых. Также сообщается, что у родственников девушки сложились хорошие отношения с футболистом.

Ранее у Федора Смолова был роман с известной моделью, послом чемпионата мира 2018 года Викторией Лопыревой.