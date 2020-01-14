ФНС напомнила о новых правилах получения вычета на лекарства

Россиянам стало проще получить налоговый вычет по расходам на лекарства. Теперь вовсе не требуется, чтобы купленные медикаменты входили в специальный перечень, утвержденный правительством. Вернуть часть уплаченного подоходного налога можно при покупке любого препарата, назначенного врачом, напоминают в Федеральной налоговой службе (ФНС).

Изменения в Налоговый кодекс были приняты в июне 2019 года. Они применяются в отношении доходов граждан с налогового периода 2019 года.

Размер социального налогового вычета остался прежним. Вернуть можно до 13% от стоимости оплаченных лекарств, но не больше 15,6 тысячи рублей. Это связано с ограничением на максимальную сумму снижения налогооблагаемой базы - 120 тысяч рублей (13% от 120 тысяч = 15,6 тысячи рублей).

Получить вычет можно одним из двух способов: либо по окончании года, подав декларацию 3-НДФЛ вместе с подтверждающими документами (рецепт, кассовые чеки и т.д.), либо в течение года у своего работодателя. В последнем случае нужно получить в налоговой инспекции уведомление о подтверждении права на социальный налоговый вычет и представить его в бухгалтерию, чтобы она не удерживала НДФЛ из заработной платы работника до тех пор, пока он не получит весь вычет, уточняется в сообщении ФНС.