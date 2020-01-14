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14.01.2020 14:20
Рубрика: Общество

Археологи решили головоломку раннего неолита

Текст: Денис Передельский
Фото: Dr. Nils Muller-Scheesel / Kiel University / Slovakian Academy of Sciences Фото: Dr. Nils Muller-Scheesel / Kiel University / Slovakian Academy of Sciences
Фото: Dr. Nils Muller-Scheesel / Kiel University / Slovakian Academy of Sciences

Исследователи из Кильского университета (Германия) и Словацкой академии наук разгадали давнюю тайну странной ориентации домов раннего неолита. Установлено, что под влиянием бессознательного психологического феномена люди с течением времени изменяли ось строительства своих жилищ, причем ориентация всегда менялась исключительно против часовой стрелки.

Решение головоломки представлено на сайте Кильского университета. Ученые давно подметили, что в эпоху неолита ось строительства новых домов незначительно, но отклонялась от оси домов, построенных ранее.

Фото: Daily Sabah with IHA
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Много лет этот феномен не могли объяснить. Ответ ученые нашли в психологии. Она описывает поведение человека, на которое зачастую влияют бессознательные факторы. Среди последних имеется феномен, известный как "псевдонеглект" - одностороннее пространственное игнорирование. Его суть заключается в том, что здоровые люди обычно предпочитают левое поле зрения правому.

Этот синдром влияет на поведение людей в повседневной жизни. Археологи предположили, что данный психологический фактор влиял и на людей раннего неолита. Чтобы проверить свое предположение, немецкие и словацкие ученые изучили расположение домов раннего неолита в Центральной и Восточной Европе.

Вместе они смогли доказать, что ориентация вновь построенных домов действительно отклонялась на небольшую величину от ориентации существующих зданий и что это отклонение регулярно происходило против часовой стрелки.

По словам ведущего автора работы доктора Нильса Мюллер-Шисселя, ранние неолитические дома стояли в течение примерно одного поколения, то есть порядка 30-40 лет. Это означает, что новые дома регулярно возводились через относительно равные отрезки времени.

"С помощью радиоуглеродного метода мы определили возраст этих объектов и выяснили, что новые сооружения возводились с едва заметным вращением оси дома против часовой стрелки относительно старых, - говорит Нильс Мюллер-Шиссель. - Мы рассматриваем феномен "псевдонеглекта" как наиболее вероятную причину этого".

Ученый добавил, что в своем исследовании команда использовала самые современные методы геофизической разведки, благодаря чему удалось обнаружить и визуализировать сотни ранее неизвестных домов раннего неолита. Большинство из них расположены на юго-западе Словакии.

Мюллер-Шиссель отмечает, что раскопать все эти дома невозможно и нежелательно, исходя из соображений сохранности археологических памятников.

Полностью исследование опубликовано в журнале PLoS ONE.

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