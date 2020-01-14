Хафтар обсудит с лидерами племен итоговое заявление по Москве

Командующий Ливийской национальной армией Халифа Хафтар дал положительную оценку итоговому заявлению по встрече в Москве. Вместе с тем военачальник взял двое суток, чтобы обсудить этот документ с лидерами племен. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.

Кроме того, в военном ведомстве отметили, что главный итог прошедшей в столице России встречи - достижение принципиального согласия противоборствующих сторон по поддержанию и бессрочному продолжению режима прекращения боевых действий. "Это создает более благоприятствующую атмосферу для проведения Берлинской конференции по Ливии", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве также отметили, что работа, начатая в Москве, будет продолжена, "так как объем накопившихся внутриливийских проблем требует кропотливой работы по формированию взвешенных и взаимоприемлемых для сторон решений".

Первый раунд межливийских мирных переговоров с участием Халифы Хафтара, председателя Палаты депутатов Агилы Салеха, главы правительства национального согласия Файеза Сарраджа и председателя Высшего государственного совета Ливии Халеда аль-Мишри прошел в Москве 13 января "в рамках реализации российско-турецкой инициативы". В ходе переговоров участники подтвердили приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности государства. Кроме того, на встрече была подчеркнута нацеленность на бескомпромиссную борьбу с международным терроризмом. Проект итогового заявления подписан главой правительства национального согласия Сарраджем и председателем Высшего государственного совета Ливии Мишри.