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14.01.2020 09:06
Рубрика: Спорт

"Химки" сразятся с "Валенсией" в баскетбольной Евролиге

Текст: Илья Трисвятский
Во вторник лидер чемпионата Единой лиги ВТБ подмосковные "Химки" в рамках 19-го тура Евролиги принимают на "Арене Мытищи" испанскую "Валенсию". Начало встречи в 20.00. Она будет частью большого российско-испанского противостояния, всего на этой неделе в двух спаренных турах сразу шесть игр между командами двух стран.
Фото: Олег Пекарь/БК "Химки" Фото: Олег Пекарь/БК "Химки"
Фото: Олег Пекарь/БК "Химки"

"Химки" и "Валенсия" подошли к очной встрече с одинаковыми показателями - по 8 побед и 10 поражений. Команды находятся в турнирной таблице рядом и сразу за границей зоны попадания в плей-офф, куда выйдут восемь сильнейших участников из 18-ти. Поэтому задача у соперников предельно ясна: добиться победы и попытаться догнать находящуюся на заветной восьмой строчке сербскую "Црвену Звезду" (9 побед), которая завтра в Белграде сыграет с литовским "Жальгирисом".

ЦСКА победил "Баварию" в баскетбольной Евролиге

В первом круге Евролиги, когда "Химки", ЦСКА и питерский "Зенит" дружно отправились в Испанию и провели по два матча с "Валенсией", мадридским "Реалом" и "Басконией" (Витория), российские команды проиграли все шесть встреч. Сегодня "Химки" и ЦСКА попытаются поправить этот неприглядный баланс побед и поражений в противостоянии с представителями объективно сильнейшего национального клубного чемпионата в Старом свете. Армейцы параллельно игре в Мытищах у себя в "Мегаспорте" сразятся с "Реалом", на завтра запланирован матч "Зенит" - "Баскония".

В первом круге 21 ноября в Валенсии химчане уступили немного - 84:89. Из того результата вытекает и локальная задача на сегодня: постараться взять реванш с разницей не менее чем в шесть очков. Потому что на финише двухкругового турнира Евролиги в случае равенства побед для распределения мест будут учитываться результаты очных встреч.

В составе "Валенсии" есть два баскетболиста, хорошо знакомых нашим болельщикам. Уроженец карликового государства Андорра, чемпион мира 2019 в рядах сборной Испании Хоаким "Кино" Колом выступал за казанский УНИКС на протяжении трех сезонов подряд (2015/16, 2016/17 и 2017/18). Также за команду из столицы Татарстана предыдущие два сезона играл сенегальский форвард Морис Ндур.

Фото: <a href="http://www.wbcdynamo.ru/" target="_blank">Баскетбольный клуб "Динамо"</a>
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"Валенсия" в нынешней Евролиге выступает на правах победителя второго по значимости на континенте Еврокубка 2018/19. Испанский клуб также побеждал в этом престижном турнире еще и в 2014 году. А в 2012-м в финале "Валенсия" играла как раз с "Химками" и тогда успех праздновала подмосковная команда, которая повторно отличилась в Еврокубке спустя три года.

- "Валенсия" сейчас играет с желанием, старается и борется все сорок минут. Они действуют с максимальной самоотдачей как дома, так и на выезде, поэтому если недооценить соперника и проявить слабость, сразу возникнут проблемы, как было с нами после победной игры Единой лиги против ЦСКА, - считает главный тренер БК "Химки" Римас Куртинайтис, вспоминая поражение от питерского "Зенита" в предыдущем туре Евролиги. - Спустя три дня после одного из лучших матчей в этом сезоне мы были совершенно другие в плане отношения к индивидуальной подготовке, настроения, бойцовских качеств, что нас и погубило. Мы смотрели много видео, обсудили, что можно улучшить. Думаю, мы сделаем выводы и сыграем собранно. Это наша главная цель.

Где будем смотреть

14 января, вторник

"МАТЧ! Игра"

19.55. "Химки" (Московская область, Россия) - "Валенсия" (Испания). Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол

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