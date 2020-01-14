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14.01.2020 11:55
Рубрика: Общество

Яндекс поможет школьникам определить свой уровень ЕГЭ по математике

Текст: Ксения Колесникова
На сервисе Яндекс.Репетитор появился новый тест на определение уровня подготовки к ЕГЭ по математике. С помощью нового инструмента школьники смогут оценить свои знания по предмету и понять, какие темы еще можно успеть подтянуть. Что особенно важно, сервис поможет школьникам определиться с уровнем ЕГЭ - сдавать базовую математику или попробовать свои силы на профильной. В подготовке теста участвовали специалисты московского Центра педагогического мастерства - ведущего в области математического образования.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Выпускникам нужно определиться с уровнем экзамена по математике очень быстро: до первого февраля, - говорит руководитель Яндекс.Репетитор Алексей Шаграев. - Выбор базового или профильного экзамена определяет возможности по продолжению учебы, влияет на те усилия, которые нужно затратить при подготовке. Тест поможет принять взвешенное решение".

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Рособрнадзор напомнил о сроках подачи заявлений на ЕГЭ-2020

Его можно пройти онлайн с любого устройства. Сначала идут психологические вопросы, затем - задачи, общие для двух уровней ЕГЭ. И в зависимости от результатов второго этапа - на третьем этапе школьнику предлагаются задачи базового или профильного ЕГЭ. Что в итоге? Объективные рекомендации по выбору уровня единого госэкзамена: плюс - советы по подготовке.

"Тестирование - это не просто вариант ЕГЭ. Это специально подобранные задачи, психологические вопросы. Они разработаны с участием специалистов лаборатории когнитивных исследований в области образования центра "Сириус", - говорит педагог, директор Центра педагогического мастерства Иван Ященко. - Решать многочисленные варианты, похожие на демоверсию - это самый неэффективный способ подготовки. Мы советуем готовиться по индивидуальной траектории, повторяя материал по темам. Уделять время решению тех задач, которые и так неплохо получаются. Это позволит избежать случайных обидных ошибок",

Кстати

С сентября 2018 года сервисом Яндекс.Репетитор уже воспользовались более семи миллионов пользователей, решивших в общей сложности 40 миллионов задач.

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