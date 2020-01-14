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14.01.2020 04:16
Рубрика: В мире

Япония выступила за скорейшее развертывание американских комплексов ПРО

Министр обороны Японии Таро Коно. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko Министр обороны Японии Таро Коно. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko
Министр обороны Японии Таро Коно. Фото: AP Photo/Eugene Hoshiko

Министр обороны Японии Таро Коно призвал к скорейшему развертыванию в стране наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore. Об этом он заявил во вторник во время визита на Гавайские острова, где осмотрел эти установки.

Фото: REUTERS/Jason Reed
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По словам Коно, КНДР "держит Японию под прицелом своих ракет", поэтому Токио стремится как можно скорее получить Aegis Ashore, способные прикрыть территорию всей страны, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK. Министр также подчеркнул безопасность этих установок для местного населения, отметив, что на Гавайях рядом с Aegis Ashore он видел детский сад.

Напомним, в январе прошлого года администрация США санкционировала продажу Токио двух комплексов ПРО, стоимостью 2,4 миллиарда долларов, которые должны прикрыть всю территорию страны от баллистических ракет. Aegis Ashore предполагается развернуть к 2023 году.

Планировалось, что одна установка будет размещена на тренировочной базе наземных Сил самообороны в городе Акита, а вторая в префектуре Ямагути. Однако местные жители выступили резко против, опасаясь, что радиомагнитное излучение от радаров может нанести вред их здоровью.

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