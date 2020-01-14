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iPhone могут получить новый разъем

Текст:   Антон Благовещенский
14.01.2020,  
15:05
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Европейская комиссия может законодательно решить проблему разнообразия разъемов в мобильных устройствах и потребовать от производителей, в том числе и Apple, устанавливать в будущие девайсы только порт USB-C.

Как пишет Gizmochina, вопрос унификации разъемов будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.

Издание отмечает, что число различных разъемов для зарядки гаджетов в настоящее время сократилось по сравнению с 2009 годом - раньше их было около трех десятков, а сейчас всего три. Это USB-C, mini USB и Lightning, который использует Apple.

Часть членов Еврокомиссии уверены, что разнообразие разъемов приводит к повышению уровня "электронного мусора", поскольку пользователям приходится покупать больше кабелей и адаптеров. В Apple, в свою очередь, считают, что принуждение к использованию единого разъема "не поощряет, а тормозит инновации".

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Переход iPhone на кабели USB-C заставит пользователей отказаться от кабелей Lightning и приобрести новые, что породит еще больше "электронного мусора", добавили в Apple.

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