iPhone могут получить новый разъем

Европейская комиссия может законодательно решить проблему разнообразия разъемов в мобильных устройствах и потребовать от производителей, в том числе и Apple, устанавливать в будущие девайсы только порт USB-C.

Как пишет Gizmochina, вопрос унификации разъемов будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний.

Издание отмечает, что число различных разъемов для зарядки гаджетов в настоящее время сократилось по сравнению с 2009 годом - раньше их было около трех десятков, а сейчас всего три. Это USB-C, mini USB и Lightning, который использует Apple.

Часть членов Еврокомиссии уверены, что разнообразие разъемов приводит к повышению уровня "электронного мусора", поскольку пользователям приходится покупать больше кабелей и адаптеров. В Apple, в свою очередь, считают, что принуждение к использованию единого разъема "не поощряет, а тормозит инновации".

Переход iPhone на кабели USB-C заставит пользователей отказаться от кабелей Lightning и приобрести новые, что породит еще больше "электронного мусора", добавили в Apple.