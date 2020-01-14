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Рубрика: Власть

Социальные приоритеты на 2020 год

Текст: Андрей Исаев (первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Государственной Думе)
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
Во вторник открылась очередная весенняя сессия Госдумы.

Одна из главных целей, стоящих перед нами в эту сессию, - дальнейшее увеличение продолжительности жизни граждан России. И здесь немаловажную роль играют вопросы лекарственного обеспечения жителей нашей страны. Отмечу, что в прошлом году нами была проделана большая работа по совершенствованию законодательства в сфере обращения лекарственных средств: мы облегчили процесс регистрации лекарств, разрешили гражданам по назначению врачей приобретать сильнодействующие препараты, незарегистрированные в России, увеличили количество тяжелых орфанных заболеваний, которые лечатся за счет средств федерального бюджета. Что касается маркировки лекарственных препаратов, то первоначально планировалось, что она станет обязательной с 1 января 2020 года. Но, к сожалению, не все производители и дистрибьюторы оказались готовы к переходу на новую систему мониторинга движения лекарств. Поэтому нами была принята поправка, согласно которой санкции за нарушение закона о маркировке будут применяться только с 1 июля 2020 года. В весеннюю сессию мы намерены отслеживать готовность всех участников фармацевтического рынка к выполнению этого закона. Более того, мы планируем отрегулировать деятельность аптечных сетей, рассмотреть законопроекты о дистанционной торговле лекарственными препаратами и о производстве лекарств без согласия патентообладателей в исключительных случаях по решению правительства, чтобы пациенты были обеспечены всеми необходимыми медикаментами.

Фото: Куксин Сергей/РГ
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В центре внимания Госдумы останется и тема защиты детей. Напомню, что в осеннюю сессию мы приняли целый пакет законов, направленных на обеспечение безопасности детского отдыха: в частности, создали единый реестр оздоровительных лагерей и установили высокие штрафы для тех организаций, которые не внесены в этот реестр, но продают путевки. В весеннюю сессию нам предстоит рассмотреть во втором и окончательном третьем чтении законопроект о бесплатном полноценном питании школьников младших классов. Сейчас Государственная Дума ведет переговоры с правительством по поводу финансирования реализации данного проекта из средств федерального бюджета. Кроме того, в 2020 году мы совместно с органами исполнительной власти намерены активно заниматься решением проблем с предоставлением жилья детям-сиротам.

Еще одно ключевое направление нашей работы в весеннюю сессию - развитие сельских территорий. Прежде всего мы намерены изыскать дополнительные средства на реализацию инфраструктурных проектов на селе, в том числе на подготовку соответствующей проектно-сметной документации. Также, с нашей точки зрения, надо снизить стоимость электроэнергии для сельхозпроизводителей, поскольку сегодня доля расходов на электричество достигает 30% в общем объеме затрат сельхозпредприятий и это приводит к снижению конкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с импортными товарами.

Важные изменения произошли в сфере трудовых отношений: введены электронные трудовые книжки, до 36 часов в неделю сокращена продолжительность рабочего времени для женщин в сельской местности, при этом их зарплата остается прежней.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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Сейчас продолжается широкое обсуждение перехода с пятидневной рабочей недели на четырехдневную. Надеюсь, что в ближайшее время парламент, правительство, профсоюзы и объединения работодателей выработают общую позицию по этому вопросу.

А главным приоритетом на 2020 год станет реализация Послания Президента Федеральному Собранию, с которым глава государства обратится к парламентариям 15 января.

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