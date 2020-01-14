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Юрий Лоза назвал КВН воротами в ад

Новости
    14.01.2020, 17:21
Текст:   Олег Усков
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

Известный отечественный музыкант, автор песен, киноман и эксперт Юрий Эдуардович Лоза вновь выступил как знающий и глубоко копающий аналитик, опубликовав в своем Facebook познавательный пост о существующих на Земле т.н. "воротах в ад". Отметив, что "они разбросаны по всему миру, но эти восемь - самые ужасные".

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости; Григорий Сысоев/РИА Новости
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При этом экзотична последняя позиция списка Юрия. Хотя вряд ли найдется много желающих ее оспаривать. Тем более - в диспуте с Лозой.

Итак, в числе "врат в ад" - Змеиный остров в Бразилии, "где рептилии вытеснили всю остальную жизнь", пустыня Данакиль в Эфиопии, где на каждом шагу - вулканы и гейзеры с токсичными газами, и знаменитая Долина смерти в США, которой принадлежит рекорд самой высокой температуры на планете - 56,7⁰С.

Далее следуют озеро-убийца Ньос в Камеруне, из которого в 1986 году ночью вырвалось облако токсичного газа, убив более 1700 человек, а также весь скот, птиц и насекомых, Дорога смерти в Боливии, самая узкая и опасная в мире, с которой ежегодно в бездну срываются в среднем 26 автобусов и погибает около трехсот человек, и еще одно страшное озеро - Натрон в Танзании, что "периодически приобретает ярко-красный окрас". Концентрация солей в нем настолько высока, что от контакта с водой животные и птицы сразу погибают, - просвещает музыкант.

На седьмой позиции - гора Вашингтон в США, которую, при высоте всего 1917 метров, называют местом с самой плохой погодой на планете. Ведь температура воздуха там достигает -40⁰С, а ветры - "рекордные по скорости на поверхности земли".

Замыкает же этот зловещий чарт, по версии Юрия Эдуардовича, российский КВН, ведь "тупые шутки, которые разучивают участники этого шоу, лишают многих из них профессии, выключают из нормальной жизни", делая бесполезными неудачниками на всю жизнь.

Прообразом нынешнего КВН был "Вечер веселых вопросов", созданный журналистом Сергеем Муратовым по образцу чехословацкой программы "Гадай, гадай, гадальщик" - Hádej, hádej, hadači. В "Вечере", выходившем в 1957 году, телезрители отвечали на вопросы ведущих, при этом особо приветствовался юмор. Ведущими "Гадальщика" были композитор Никита Богословский и актриса Маргарита Лифанова.

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