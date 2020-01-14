Новости

Хозяин рассказал, как кот Виктор худеет для поездки в Казань 19:10
В Германии началась антитеррористическая операция 18:41
Половина трудоспособных украинцев работают нелегально 18:12
Стали известны факты финансирования Reuters британским правительством 18:11
Около 500 тысяч украинцев получили гражданство РФ в прошлом году 18:08
В Пскове при раскопках нашли средневековый варган 18:07
На Кубани против начальницы отдела полиции завели дело о взятке 18:02
В честь самой себя. Томичка дала дочке женский вариант отчества 18:00
Эксперты: Kia Seltos пока вряд ли станет лидером среди кроссоверов 18:00
На Вологодчине задержали отца, убившего полуторагодовалую дочь 17:49
Беларусь заинтересована в увеличении квот на вылов рыбы в морях 17:43
Пилоты Союзного государства принесли очередной подарок с "Дакара" 17:35
Древняя звезда помогла раскрыть тайну происхождения Млечного Пути 17:35
Ученые впервые создали робота полностью из живых клеток 17:31
Врачи назвали самые опасные "зимние" болезни 17:30
Экс-полковник Захарченко подрался в мордовской колонии 17:25
Юрий Лоза назвал КВН воротами в ад 17:21
Врачи рассказали, что нельзя делать перед Крещенским купанием 17:20
Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине 17:19
В Москве утвердили 37 мест для крещенских купаний 17:14
Доминик Торетто "на максималках": новый трейлер фильма "Бладшот" 17:05
В "Единой России" предложили изменить подход к расчету средней зарплаты 17:00
Видео: водитель не удержал кран в равновесии и поднял его на дыбы 17:00
Володин призвал Польшу извиниться за подготовку почвы для холокоста 16:54
Вышел трейлер нового "Барашка Шона" от создателей "Уоллеса и Громита". 16:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Как защищаться от гриппа людям без прививки
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 18:30
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Вот это номер!

Изменил ли новый закон о хостелах гостиничный рынок
Текст: Ирина Белова, Ольга Штраус, Михаил Суворов, Анна Шиллер
Российская газета - Федеральный выпуск № 5(8059)
Что изменилось в работе мини-отелей после принятия закона о запрете хостелов в многоквартирных домах? Вызвал ли он массовый уход хостельеров в тень? Как скажется это в пик туристического сезона? Собкоры "РГ" выясняли ситуацию в ряде городов.
Вот такие капсульные номера предлагают гостям города в хостелах Ростова-на-Дону. Фото: Тагир Раджавов Вот такие капсульные номера предлагают гостям города в хостелах Ростова-на-Дону. Фото: Тагир Раджавов
Вот такие капсульные номера предлагают гостям города в хостелах Ростова-на-Дону. Фото: Тагир Раджавов

В ожидании наплыва

Бумажные объявления на улицах типа "хостел, недорого" в Санкт-Петербурге сегодня встретишь нечасто. Тем не менее они есть. Например, возле Московского вокзала, где по традиции много приезжих. Цена одного из таких койко-мест - 400 рублей в сутки.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Пострадали ли уральские хостелы от нового закона

- Статистику назвать сейчас не смогу, - говорит председатель Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Владимир Васильев. - Пока ясно одно: многие законопослушные владельцы этого бизнеса ушли с рынка, понеся серьезные убытки: ведь кто-то брал кредит под ремонт, кто-то выкупал коммунальные квартиры, в которых, кроме мини-отелей, ничего иного сделать нельзя.

Многие из почти 3500 предприятий этого бизнеса, действующих в Петербурге, ушли в тень, что, понятно, не принесло желаемого результата никому. Оставшиеся весьма обеспокоены. Но реальные результаты мы получим в мае, говорят эксперты, когда наплыв туристов в Северную столицу станет по-настоящему велик. Ассоциации предпринимателей, так или иначе имеющие отношение к туристическому бизнесу, пишут сейчас обращения к депутатам Госдумы, взывая к их помощи.

Впрочем, многие представители малого бизнеса при невозможности перевести помещение из жилого фонда в нежилой, пошли по иному пути: они прописываются в принадлежащих им квартирах и числят эти малые гостиницы как "собственное жилье, сдаваемое в аренду".

Кавказская стабильность

На Северном Кавказе этот вид бизнеса, как до выхода закона, так и после, практически полностью находится в тени. В Ставрополе хозяева немногочисленных хостелов в многоквартирных жилых домах особо себя не афишируют, выкладывая на сайты бронирования только фотографии комнат и указывая минимум информации. Краевой центр нельзя назвать туристической Меккой, и здесь на постоянной основе держать хостел вряд ли выгодно. Да и цены в обычных гостиницах невысоки. К тому же в городе довольно развит рынок аренды посуточного жилья с вполне приемлемой арендной платой.

Многие из почти 3500 предприятий этого бизнеса, действующих в Петербурге, ушли в тень, что, понятно, не принесло желаемого результата никому

Что касается курортного региона Кавказских Минеральных Вод, то территории входящих в него городов преимущественно заняты частным сектором. Мини-отели, как правило, открываются в индивидуальных домовладениях, и под действие нового закона они не подпали.

- О случаях закрытия хостелов в нашем регионе нам не сообщали, - заявил корреспонденту "РГ" Кирилл Кузьмин, уполномоченный по защите прав предпринимателей Ставропольского края.

Знал бы прикуп - жил бы в Сочи

По информации пресс-службы администрации Сочи, в городе-курорте находятся 68 хостелов, из которых 20 расположены в многоквартирных домах. Получается, треть хостелов находится под угрозой закрытия.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
Почему в ЮФО хостелы работают в многоэтажках с нарушениями закона

Как заверили "РГ" в мэрии, по этим малым средствам размещения администрацией ­города подготовлены материалы и направлены в органы прокуратуры для проверки их ­соответствия новым нормам федерального законодательства и устранения нарушений.

В основном сочинские хостелы удобно расположены и по выгодной цене - от 300-400 рублей за койко-место в сутки. По объявлениям в интернете есть и дешевле, например, от 185 рублей: в пяти минутах от железнодорожного вокзала и километре от берега Черного моря. На центральной улице города-курорта гостям даже предлагается капсульный отель: стоимость за кровать в общем шестиместном номере - от 700 рублей в сутки.

По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светланы Балаевой, с принятием нового закона сокращения койко-мест не наблюдается, как и роста стоимости.

Уральский демпинг

Число хостелов в Екатеринбурге снизилось на 18 процентов после запрета на их размещение в жилом фонде. Однако, по словам экспертов, закрытие хостелов не помогло избавиться от жалоб жильцов, так как теневой рынок краткосрочной аренды квартир по-прежнему процветает.

Президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов Екатеринбурга Владимир Окуньков сообщает: на уральский рынок закон повлиял не так сильно, как, например, на Москву или Сочи. Это связано с тем, что в Свердловской области небольшой турпоток - сюда приезжают в основном на деловые мероприятия. Средняя загрузка в средствах размещения, в том числе хостелах, составила порядка 60 процентов аналогично прошлому году.

Сколько петербургских хостелов могут сменить статус

- Наш город особо не пострадал, потому что мы заранее информировали предпринимателей. Они давно уже свернули деятельность в жилом фонде либо прекратили свой бизнес. По большей части хостелы меняют род деятельности на посуточную сдачу квартир и комнат. Но нелегальный рынок краткосрочной аренды никуда не делся, официальные же организации, наоборот, закрываются, - говорит Владимир Окуньков.

Главная проблема на рынке временного жилья, по мнению Окунькова, - демпинг. Подпольные бизнесмены снижают стоимость аренды, выжимая легальных собственников, которые платят налоги и обустраивают квартиры по всем стандартам и требованиям безопасности.

В реестре жилищных объектов имена владельцев, незаконно сдающих квартиры, зачастую не встречаются, отчего увеличивается риск нарваться на мошенников.

Сколько еще москвичам терпеть ночлежки в своих домах?

Проблем, где поселиться приезжему, в столице не было ни до вступления в силу закона, запретившего размещение хостелов в жилых домах, нет и сейчас. По данным комитета по туризму, в городе насчитывается 1718 официальных гостиниц и хостелов почти на 83 тысячи номеров или 233 тысячи мест. К сожалению, вопреки закону продолжают незаконно действовать и тысячи мини-отелей в жилых многоэтажках. Их хозяева ставят в своих "двушках" и "трешках" двухъярусные кровати, берут плату по часам или посуточно, не регистрируют проживающих, как положено в гостиницах. Соседи же вынуждены терпеть в своем подъезде непрекращающийся поток постояльцев. И от такого неприятного соседства практически никто не застрахован. К такому выводу пришли депутаты Мосгордумы, обсуждая в канун Нового года сложившуюся ситуацию.

В интернете полно адресов, куда владельцы таких ночлежек зазывают к себе постояльцев. Например, в доме на Люблинской, 59, можно снять койко-место за 500 рублей, а в мини-отелях на Достоевской цены и вовсе начинаются от 200 рублей. Хозяева не стесняются выкладывать фото, по которым видно, что нередко речь идет о притоне, а не о хостеле. И это не образ. По сигналам жителей правоохранительные органы на Волгоградском проспекте в 17-этажном доме действительно нашли настоящий наркопритон. Во время проверки соседи рассказали совершенно дикую историю: на прошлое 8 Марта иностранцы из этого хостела устроили "день любви" и всех женщин, которые входили в подъезд, подвергали насилию…

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
В России подешевели хостелы

А если внешне хостел выглядит вполне цивильно, то это вовсе не значит, что остальные жители дома могут спать спокойно. Взять хотя бы Golden Hotel, который разместился в шестом подъезде жилого дома по улице Трофимова, 35/20, в Южнопортовом районе. "Всего 2 минуты от станции м. "Кожуховская", бесплатный Wi-Fi и парковка, детская площадка, в каждом номере душевая кабина, туалет… Такой рекламой заманивает он гостей на десятках сайтов. Двухместный стандарт в нем стоит как в нормальной трехзвездочной гостинице 3300 рублей, есть и "люксы" - на 2 тысячи дороже. Занимает целых три квартиры на первом этаже. В обращениях в Мосжилинспекцию жители пишут: "Номера в "отеле" сдаются по часам, но у нас же дети, а не дом терпимости". Жильцов этажом выше беспокоит, не рухнут ли их квартиры из-за сделанной внизу перепланировки. Незаконная перепланировка коснулась и дворовой территории. Клумбы, разбитые под видом благоустройства отеля, и поставленные на улице лавки загородили дорогу к парадной - случись что, "скорая" не подъедет.

Мосжилинспекция запросила поэтажный план перепланировки в БТИ. Оказалось, хозяйка живет за границей, в Москве бывает крайне редко. А по закону в ее отсутствие полицейские и инспектора при всем желании войти и посмотреть, что внутри отеля происходит, не имеют права. Пришлось инспекторам обращаться с иском в суд, чтобы получить доступ в помещение. Но если там даже обнаружится отель, а это легко определить по наличию стойки регистрации, договоров аренды и документов на всех проживающих, то собственнице грозит лишь штраф в размере от 1000 до 1500 рублей за нецелевое использование жилого помещения. Да, скорее всего она получит еще предписание о приведении квартиры в прежнее состояние. Но если этого не сделает, то за неисполнение предписания ее просто еще раз оштрафуют, причем на сумму даже меньшую - от 300 до 500 рублей. И лишь после этого инспекторы снова могут обратиться в суд, который имеет право запретить владельцу выезд за границу, арестовать имущество и лишить его права собственности.

Названы самые успешные города Подмосковья

Первый замначальника Мосжилинспекции Игорь Болотов рассказал, что уже после вступления нового закона в силу его ведомство получило от москвичей обращения на незаконные хостелы в 198 квартирах. Почти каждое пятое из них подтвердилось. По его мнению, прекратить дорогу хостелам в дома москвичей можно лишь внеся поправки в Жилищный кодекс РФ. "Требуется четкое разграничение понятий "предоставление гостиничных услуг" и "сдача жилья в наем". Инспекцию же надо наделить полномочиями по использованию спецсредств и проведению контрольных закупок, чтобы фиксировать правонарушение и получать доказательную базу для суда при проверке жалоб соседей, так как сейчас попасть в такие квартиры очень сложно", - высказал он свои предложения.

Председатель Комиссии МГД по градостроительству, госсобственности и землепользованию Елена Николаева считает, что в законе нужно вообще ограничить возможность сдачи квартиры, если там приходится менее 6 метров на человека. "Это станет самым надежным заслоном от размещения многоярусных ночлежек в жилье", - говорит депутат.

Подготовила Нина Володина

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица СЗФО Санкт-Петербург СКФО Ставропольский край Ставрополь ЮФО Краснодарский край УрФО Свердловская область Екатеринбург ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин обратится с Посланием в присутствии 1300 приглашенных
Россия приглашена на конференцию по Ливии в Берлине
Володин призвал Польшу извиниться за подготовку почвы для холокоста
"ВКонтакте" прокомментировал масштабный сбой
Евросоюз запустит механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном