Что изменилось в работе мини-отелей после принятия закона о запрете хостелов в многоквартирных домах? Вызвал ли он массовый уход хостельеров в тень? Как скажется это в пик туристического сезона? Собкоры "РГ" выясняли ситуацию в ряде городов.

В ожидании наплыва

Бумажные объявления на улицах типа "хостел, недорого" в Санкт-Петербурге сегодня встретишь нечасто. Тем не менее они есть. Например, возле Московского вокзала, где по традиции много приезжих. Цена одного из таких койко-мест - 400 рублей в сутки.

- Статистику назвать сейчас не смогу, - говорит председатель Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Владимир Васильев. - Пока ясно одно: многие законопослушные владельцы этого бизнеса ушли с рынка, понеся серьезные убытки: ведь кто-то брал кредит под ремонт, кто-то выкупал коммунальные квартиры, в которых, кроме мини-отелей, ничего иного сделать нельзя.

Многие из почти 3500 предприятий этого бизнеса, действующих в Петербурге, ушли в тень, что, понятно, не принесло желаемого результата никому. Оставшиеся весьма обеспокоены. Но реальные результаты мы получим в мае, говорят эксперты, когда наплыв туристов в Северную столицу станет по-настоящему велик. Ассоциации предпринимателей, так или иначе имеющие отношение к туристическому бизнесу, пишут сейчас обращения к депутатам Госдумы, взывая к их помощи.

Впрочем, многие представители малого бизнеса при невозможности перевести помещение из жилого фонда в нежилой, пошли по иному пути: они прописываются в принадлежащих им квартирах и числят эти малые гостиницы как "собственное жилье, сдаваемое в аренду".

Кавказская стабильность

На Северном Кавказе этот вид бизнеса, как до выхода закона, так и после, практически полностью находится в тени. В Ставрополе хозяева немногочисленных хостелов в многоквартирных жилых домах особо себя не афишируют, выкладывая на сайты бронирования только фотографии комнат и указывая минимум информации. Краевой центр нельзя назвать туристической Меккой, и здесь на постоянной основе держать хостел вряд ли выгодно. Да и цены в обычных гостиницах невысоки. К тому же в городе довольно развит рынок аренды посуточного жилья с вполне приемлемой арендной платой.

Многие из почти 3500 предприятий этого бизнеса, действующих в Петербурге, ушли в тень, что, понятно, не принесло желаемого результата никому

Что касается курортного региона Кавказских Минеральных Вод, то территории входящих в него городов преимущественно заняты частным сектором. Мини-отели, как правило, открываются в индивидуальных домовладениях, и под действие нового закона они не подпали.

- О случаях закрытия хостелов в нашем регионе нам не сообщали, - заявил корреспонденту "РГ" Кирилл Кузьмин, уполномоченный по защите прав предпринимателей Ставропольского края.

Знал бы прикуп - жил бы в Сочи

По информации пресс-службы администрации Сочи, в городе-курорте находятся 68 хостелов, из которых 20 расположены в многоквартирных домах. Получается, треть хостелов находится под угрозой закрытия.

Как заверили "РГ" в мэрии, по этим малым средствам размещения администрацией ­города подготовлены материалы и направлены в органы прокуратуры для проверки их ­соответствия новым нормам федерального законодательства и устранения нарушений.

В основном сочинские хостелы удобно расположены и по выгодной цене - от 300-400 рублей за койко-место в сутки. По объявлениям в интернете есть и дешевле, например, от 185 рублей: в пяти минутах от железнодорожного вокзала и километре от берега Черного моря. На центральной улице города-курорта гостям даже предлагается капсульный отель: стоимость за кровать в общем шестиместном номере - от 700 рублей в сутки.

По словам министра курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани Светланы Балаевой, с принятием нового закона сокращения койко-мест не наблюдается, как и роста стоимости.

Уральский демпинг

Число хостелов в Екатеринбурге снизилось на 18 процентов после запрета на их размещение в жилом фонде. Однако, по словам экспертов, закрытие хостелов не помогло избавиться от жалоб жильцов, так как теневой рынок краткосрочной аренды квартир по-прежнему процветает.

Президент Ассоциации малых гостиниц и хостелов Екатеринбурга Владимир Окуньков сообщает: на уральский рынок закон повлиял не так сильно, как, например, на Москву или Сочи. Это связано с тем, что в Свердловской области небольшой турпоток - сюда приезжают в основном на деловые мероприятия. Средняя загрузка в средствах размещения, в том числе хостелах, составила порядка 60 процентов аналогично прошлому году.

- Наш город особо не пострадал, потому что мы заранее информировали предпринимателей. Они давно уже свернули деятельность в жилом фонде либо прекратили свой бизнес. По большей части хостелы меняют род деятельности на посуточную сдачу квартир и комнат. Но нелегальный рынок краткосрочной аренды никуда не делся, официальные же организации, наоборот, закрываются, - говорит Владимир Окуньков.

Главная проблема на рынке временного жилья, по мнению Окунькова, - демпинг. Подпольные бизнесмены снижают стоимость аренды, выжимая легальных собственников, которые платят налоги и обустраивают квартиры по всем стандартам и требованиям безопасности.

В реестре жилищных объектов имена владельцев, незаконно сдающих квартиры, зачастую не встречаются, отчего увеличивается риск нарваться на мошенников.

Сколько еще москвичам терпеть ночлежки в своих домах?

Проблем, где поселиться приезжему, в столице не было ни до вступления в силу закона, запретившего размещение хостелов в жилых домах, нет и сейчас. По данным комитета по туризму, в городе насчитывается 1718 официальных гостиниц и хостелов почти на 83 тысячи номеров или 233 тысячи мест. К сожалению, вопреки закону продолжают незаконно действовать и тысячи мини-отелей в жилых многоэтажках. Их хозяева ставят в своих "двушках" и "трешках" двухъярусные кровати, берут плату по часам или посуточно, не регистрируют проживающих, как положено в гостиницах. Соседи же вынуждены терпеть в своем подъезде непрекращающийся поток постояльцев. И от такого неприятного соседства практически никто не застрахован. К такому выводу пришли депутаты Мосгордумы, обсуждая в канун Нового года сложившуюся ситуацию.

В интернете полно адресов, куда владельцы таких ночлежек зазывают к себе постояльцев. Например, в доме на Люблинской, 59, можно снять койко-место за 500 рублей, а в мини-отелях на Достоевской цены и вовсе начинаются от 200 рублей. Хозяева не стесняются выкладывать фото, по которым видно, что нередко речь идет о притоне, а не о хостеле. И это не образ. По сигналам жителей правоохранительные органы на Волгоградском проспекте в 17-этажном доме действительно нашли настоящий наркопритон. Во время проверки соседи рассказали совершенно дикую историю: на прошлое 8 Марта иностранцы из этого хостела устроили "день любви" и всех женщин, которые входили в подъезд, подвергали насилию…

А если внешне хостел выглядит вполне цивильно, то это вовсе не значит, что остальные жители дома могут спать спокойно. Взять хотя бы Golden Hotel, который разместился в шестом подъезде жилого дома по улице Трофимова, 35/20, в Южнопортовом районе. "Всего 2 минуты от станции м. "Кожуховская", бесплатный Wi-Fi и парковка, детская площадка, в каждом номере душевая кабина, туалет… Такой рекламой заманивает он гостей на десятках сайтов. Двухместный стандарт в нем стоит как в нормальной трехзвездочной гостинице 3300 рублей, есть и "люксы" - на 2 тысячи дороже. Занимает целых три квартиры на первом этаже. В обращениях в Мосжилинспекцию жители пишут: "Номера в "отеле" сдаются по часам, но у нас же дети, а не дом терпимости". Жильцов этажом выше беспокоит, не рухнут ли их квартиры из-за сделанной внизу перепланировки. Незаконная перепланировка коснулась и дворовой территории. Клумбы, разбитые под видом благоустройства отеля, и поставленные на улице лавки загородили дорогу к парадной - случись что, "скорая" не подъедет.

Мосжилинспекция запросила поэтажный план перепланировки в БТИ. Оказалось, хозяйка живет за границей, в Москве бывает крайне редко. А по закону в ее отсутствие полицейские и инспектора при всем желании войти и посмотреть, что внутри отеля происходит, не имеют права. Пришлось инспекторам обращаться с иском в суд, чтобы получить доступ в помещение. Но если там даже обнаружится отель, а это легко определить по наличию стойки регистрации, договоров аренды и документов на всех проживающих, то собственнице грозит лишь штраф в размере от 1000 до 1500 рублей за нецелевое использование жилого помещения. Да, скорее всего она получит еще предписание о приведении квартиры в прежнее состояние. Но если этого не сделает, то за неисполнение предписания ее просто еще раз оштрафуют, причем на сумму даже меньшую - от 300 до 500 рублей. И лишь после этого инспекторы снова могут обратиться в суд, который имеет право запретить владельцу выезд за границу, арестовать имущество и лишить его права собственности.

Первый замначальника Мосжилинспекции Игорь Болотов рассказал, что уже после вступления нового закона в силу его ведомство получило от москвичей обращения на незаконные хостелы в 198 квартирах. Почти каждое пятое из них подтвердилось. По его мнению, прекратить дорогу хостелам в дома москвичей можно лишь внеся поправки в Жилищный кодекс РФ. "Требуется четкое разграничение понятий "предоставление гостиничных услуг" и "сдача жилья в наем". Инспекцию же надо наделить полномочиями по использованию спецсредств и проведению контрольных закупок, чтобы фиксировать правонарушение и получать доказательную базу для суда при проверке жалоб соседей, так как сейчас попасть в такие квартиры очень сложно", - высказал он свои предложения.

Председатель Комиссии МГД по градостроительству, госсобственности и землепользованию Елена Николаева считает, что в законе нужно вообще ограничить возможность сдачи квартиры, если там приходится менее 6 метров на человека. "Это станет самым надежным заслоном от размещения многоярусных ночлежек в жилье", - говорит депутат.

Подготовила Нина Володина