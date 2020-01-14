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14.01.2020 22:34
Рубрика: Экономика

Хлеб просит масла

Какие продукты подорожали в России больше всего
Текст: Алена Узбекова
Российская газета - Столичный выпуск № 5(8059)
В тройку самых подорожавших продуктов по итогам 2019 года, по данным Росстата, вошли крупы, прибавившие 15%, сливочное масло (10%) и хлеб (6%).
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Это выше уровня общей продовольственной инфляции по итогам 2019 года, которую Росстат оценил в 2,6% (4,7% в 2018 году).

Общую цену на крупы подстегнули прежде всего пшено и гречка. Кстати, пшено уже в декабре подешевело более чем на 4%. В числе причин подорожания гречки эксперты называют неурожай и третий год сокращения производства и посевных площадей. "Не так давно было много разговоров о большом экспортном потенциале гречки. Но на деле оказалось, что пока наша гречка особо мировому рынку не нужна", - рассказал "РГ" управляющий партнер агентства Agro and Food Communications Илья Березнюк.

Фото: iStock
Почему в России может подорожать черный хлеб

Опережающий инфляцию рост цен на сливочное масло имеет несколько причин, считают в Национальном союзе производителей молока ("Союзмолоко"). Во-первых, на стоимость оказывает влияние рост затрат и увеличение НДС на сопутствующие производству масла товары. "Во-вторых, закупочные цены на сырое молоко в 2019 году оставались существенно выше уровня прошлого года. При этом сливочное масло является молокоемким продуктом, то есть для его производства необходимо большое количество молока", - рассказала "РГ" директор по связям с общественностью и госорганами "Союзмолока" Мария Жебит. В-третьих, изменилась структура импорта. Главный поставщик молочных продуктов - Беларусь - увеличил производство и поставки сыров в Россию, но стал меньше производить сухого обезжиренного молока и масла.

Еще один фактор - изменение отношения потребителей, полагают в "Союзмолоке". Работа государства по повышению информированности о составе продуктов и введение в магазинах раздельных полок на продукцию с заменителями молочного жира и без них привели к изменению потребительских предпочтений: производство спредов и сырных продуктов значительно сократилось в отличие от масла и сыра.

Из хлебной группы больше всего прибавил в цене ржаной, кстати, уже в начале 2020 года. "Он подорожал в связи с тем, что в России неурожай ржи. Кроме того, с 1 января выросли издержки по ЖКХ, арендные ставки. А они куда более критично влияют на стоимость буханки, нежели другие ресурсы", - рассказал "РГ" президент Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский. Ржаной хлеб в 2020 году может подорожать на 7%, добавил эксперт.

Что с мировыми ценами на продовольствие

Индекс мировых продовольственных цен в декабре 2019 года достиг пика за пять лет, говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

В декабре 2019 года мировые цены на продукты питания росли третий месяц подряд, отметили в ФАО. В лидеры по росту цен вышли растительные масла. "Последнее повышение снова было вызвано ценами на пальмовое масло, поддерживаемыми устойчивым спросом, особенно со стороны сектора производства биодизеля, а также опасениями по поводу сокращения поставок", - сообщили в ФАО.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Определена динамика цен на продукты в каждом квартале 2020 года

Индекс цен на сахар ФАО вырос на 4,8% по сравнению с ноябрем. В числе причин подорожания сахара называется рост цен на сырую нефть. Из-за чего бразильские сахарные заводы стали поставлять больше своей продукции для производства этанола.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО в декабре вырос на 3,3%. Из этой линейки продуктов больше всего подорожал сыр (на 8%), что связано с сокращениями экспортных поставок из Европейского союза и Океании.

Стоимость зерна также пошла вверх. Индекс цен вырос на 1,4%, главной причиной называется увеличение спроса в Китае и логистические проблемы во Франции, связанные с протестами.

Инфографика "РГ" / Михаил Шипов / Алена Узбекова
Экономика Товары и цены Правительство Росстат Цены на продукты

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