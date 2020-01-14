Новости

Имущество одного из первых российских автозаводов продают за бесценок 16:04
Шоураннер "Ведьмака" не против взять Марка Хэмилла на роль Весемира 15:55
На Кубани пьяная мать выбросила из купе поезда 10-месячную дочь 15:47
Хафтар обсудит с лидерами племен итоговое заявление по Москве 15:45
В Уфе пациент выплатил 44 тысячи рублей избитому им стоматологу 15:43
Вертолеты Ми-28НМ получат новый пилотажный комплекс 15:42
Время заселения туристов в турецких отелях сильно увеличится 15:41
В Крыму пассажир из Воронежа устроил поножовщину в поезде 15:39
Евросоюз запустит механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном 15:39
Жительница Бурятии осуждена за истязание внучек ради хороших оценок 15:37
В Бресте завершился фестиваль "Январские музыкальные вечера" 15:37
В Тольятти неизвестный расстрелял автобусы 15:34
На орбите Венеры обнаружен аномальный летающий объект 15:32
Топ-10 самых популярных кроссоверов России в 2019 году 15:29
СМИ: Задержан глава центра ядерной медицины за создание ОПГ 15:28
Вышел трейлер "Скандала" с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби 15:24
Косачев: Иран не сдаст свои позиции по ядерной программе 15:22
В Курганской области мусорная реформа началась с "мести" контейнерам 15:16
Вышел новый трейлер "Черной вдовы" со Скарлетт Йоханссон 15:10
В Крыму сотрудника Госкомрегистра задержали за мошенничество 15:09
В России зарегистрировали Bugatti Divo 15:06
Толстого кота Виктора пригласили в Казань 15:05
На Южном Урале региональный маткапитал вырастет до 100 тысяч рублей 15:00
С московских "Яндекс.Карт" пропал транспорт 14:58
Володин призвал добиться абсолютной реализации Послания 14:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как российские ученые изучают Антарктиду
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
Как не попасть в ловушку финансовой пирамиды
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
Тест: Можно ли назвать вас знатоком русской поэзии
14.01.2020 15:22
Рубрика: Власть

Косачев: Иран не сдаст свои позиции по ядерной программе

Текст: Галина Мисливская

США попытаются реанимировать сделку по иранской ядерной программе на своих условиях, но Тегеран в нынешней ситуации свои позиции не сдаст ни при каких обстоятельствах, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал в интервью aif.ru, отвечая не вопрос, не начнут ли теперь иранцы с удвоенной энергией работать над созданием атомного оружия.

Радзиховский: Большая Драка не нужна ни США, ни Ирану

"Похоже, Вашингтон будет как ни в чем не бывало пытаться реанимировать ядерную сделку на своих условиях, но Тегеран свои условия уж точно не сдаст теперь ни при каких обстоятельствах", - считает сенатор.

До сих пор Иран вел себя вполне последовательно, считает Косачев. "Если бы у него была сверхзадача создать любой ценой атомное оружие, он бы начал это делать еще тогда, когда США в одностороннем порядке вышли из сделки СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. "РГ") 2015 года", - отметил он.

Фото: Francisco Seco/AP Photo
Убив генерала Касема Сулеймани, Америка добила ядерную сделку с Ираном

"Однако Тегеран продолжал вести переговоры с европейцами и тем самым подчеркивал, что ему важнее отмена санкций, чем бомба", - указал сенатор. При этом Тегеран "не дал себя увести в бесконечные дискуссии, но устанавливал сроки, чтобы Европа могла подтвердить серьезность своих намерений". "Увы, не захотели. Увещевали, но от линии "старшего брата" по сути ни на шаг не отошли", - добавил Косачев.

По его мнению, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от согласованности подходов остальных участников СВПД и от судьбы санкций.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран Законодательная власть Совет Федерации

Главное сегодня

В Госдуме ответили на слова президента Эстонии о разочаровании в России
Более 60 процентов клиентов банков получили отказы в выдаче кредитов
Политолог связал с местью отказ Польши пригласить Россию в Освенцим
Эрдоган предостерег Хафтара от продолжения наступления
Минтранс не поддержал введение единых требований к перевозке животных