Косачев: Иран не сдаст свои позиции по ядерной программе

США попытаются реанимировать сделку по иранской ядерной программе на своих условиях, но Тегеран в нынешней ситуации свои позиции не сдаст ни при каких обстоятельствах, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Такое мнение он высказал в интервью aif.ru, отвечая не вопрос, не начнут ли теперь иранцы с удвоенной энергией работать над созданием атомного оружия.

"Похоже, Вашингтон будет как ни в чем не бывало пытаться реанимировать ядерную сделку на своих условиях, но Тегеран свои условия уж точно не сдаст теперь ни при каких обстоятельствах", - считает сенатор.

До сих пор Иран вел себя вполне последовательно, считает Косачев. "Если бы у него была сверхзадача создать любой ценой атомное оружие, он бы начал это делать еще тогда, когда США в одностороннем порядке вышли из сделки СВПД (Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе - прим. "РГ") 2015 года", - отметил он.

"Однако Тегеран продолжал вести переговоры с европейцами и тем самым подчеркивал, что ему важнее отмена санкций, чем бомба", - указал сенатор. При этом Тегеран "не дал себя увести в бесконечные дискуссии, но устанавливал сроки, чтобы Европа могла подтвердить серьезность своих намерений". "Увы, не захотели. Увещевали, но от линии "старшего брата" по сути ни на шаг не отошли", - добавил Косачев.

По его мнению, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от согласованности подходов остальных участников СВПД и от судьбы санкций.