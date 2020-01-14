Косачев: Провокация США в отношении Ирана не удалась

По мнению сенатора, символический обмен ударами между США и Ираном не стоит считать игрой в поддавки. "Мне кажется, в Тегеране поняли тактику Вашингтона: намеренно провокационное убийство важного лица в иранской иерархии должно было, по логике американцев, вызвать координируемые иранскими властями (это важно!) ответные атаки на базы и посольства США и их союзников по всему миру, взрывы смертников и захваты заложников. А это подтвердило бы инкриминируемый Вашингтоном иранскому государству "террористический" характер и к тому же сделало бы дальнейшие боевые действия США в отношении этой страны легитимными", - считает он.

Президенту США Дональду Трампу, отметил Косачев, не очень хочется начинать войну перед выборами, тем более что он еще в 2016 году обещал этого не делать. "Но совсем другое дело, если бы был повод говорить: "Меня вынудили", - подчеркнул парламентарий.

Однако Трамп не учел главного - "Иран вовсе не является тем государством, за который Белый дом его пытается выдать, то есть управляемым некими фанатиками и спонсорами терроризма". "В любой огульной пропаганде главное - это избежать самого опасного: поверить в нее самому. А в Вашингтоне, похоже, поверили", - полагает глава международного комитета СФ.

Тегеран же, по его мнению, повел себя в высшей степени цивилизованно "и не впал в соблазн трансформировать народный гнев в партизанскую войну". "Иран претендует на лидерские позиции в регионе и позиционирует себя как цивилизованное ответственное государство, вынужденное обороняться. И это ему удалось", - считает Константин Косачев.