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14.01.2020 15:11
Рубрика: Власть

Косачев: Провокация США в отношении Ирана не удалась

Текст: Галина Мисливская
Убийство генерала Касема Сулеймани должно было спровоцировать атаки Ирана на базы и посольства США и их союзников по всему миру, но задумка Вашингтона не удалась, поскольку Иран не то государство, за которое его пытаются выдать в Белом доме. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в интервью aif.ru.

По мнению сенатора, символический обмен ударами между США и Ираном не стоит считать игрой в поддавки. "Мне кажется, в Тегеране поняли тактику Вашингтона: намеренно провокационное убийство важного лица в иранской иерархии должно было, по логике американцев, вызвать координируемые иранскими властями (это важно!) ответные атаки на базы и посольства США и их союзников по всему миру, взрывы смертников и захваты заложников. А это подтвердило бы инкриминируемый Вашингтоном иранскому государству "террористический" характер и к тому же сделало бы дальнейшие боевые действия США в отношении этой страны легитимными", - считает он.

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Президенту США Дональду Трампу, отметил Косачев, не очень хочется начинать войну перед выборами, тем более что он еще в 2016 году обещал этого не делать. "Но совсем другое дело, если бы был повод говорить: "Меня вынудили", - подчеркнул парламентарий.

Однако Трамп не учел главного - "Иран вовсе не является тем государством, за который Белый дом его пытается выдать, то есть управляемым некими фанатиками и спонсорами терроризма". "В любой огульной пропаганде главное - это избежать самого опасного: поверить в нее самому. А в Вашингтоне, похоже, поверили", - полагает глава международного комитета СФ.

Тегеран же, по его мнению, повел себя в высшей степени цивилизованно "и не впал в соблазн трансформировать народный гнев в партизанскую войну". "Иран претендует на лидерские позиции в регионе и позиционирует себя как цивилизованное ответственное государство, вынужденное обороняться. И это ему удалось", - считает Константин Косачев.

Убив генерала Касема Сулеймани, Америка добила ядерную сделку с Ираном
Власть Работа власти Внешняя политика В мире Ближний Восток Иран В мире США Законодательная власть Совет Федерации Убийство иранского генерала Сулеймани в результате авиаудара США

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