Косачев: Россия возрождает дипломатию в мире

"Если вспоминать линию США - поощрять конфликты, играя за "своих", чтобы те обеспечивали американское присутствие, - то наша выглядит иначе: добиваться прекращения конфликтов, чтобы наше присутствие однажды не понадобилось", - пояснил он. При этом прекращение противостояния Москва обеспечивает "не за счет победы одних и разгрома других, а за счет учета интереса всех, кроме откровенных террористов". "Если США фактически убивают дипломатию в мире, то Россия, можно сказать, ее возрождает", - уверен Константин Косачев.

Авторитет России в регионе Ближнего Востока и не только вырос именно потому, что она не втягивается в межгосударственные конфликты на чьей-то стороне, полагает сенатор. В качестве примера он привел Сирию: "Мы помогли законным властям Сирии по их официальной просьбе в противодействии мощнейшей в истории террористической группировке, и помогли решающим образом. Но при этом не ограничились демонстрацией силы, а всеми силами стремились наладить мирный процесс, усадив за один стол таких разных, а порой и конфликтующих игроков, как Иран и Турция".

"Именно это оценили и в регионе, и в мире, и именно это сделало Россию одной из самых влиятельных сил на Ближнем Востоке", - подчеркнул сенатор.

"И потому у нас нет в этом регионе ни одного непримиримого противника, а партнеров становится все больше. Иран, Ирак и Турция, равно как и Израиль, Саудовская Аравия и Катар - среди них, как бы это ни выглядело парадоксальным из Вашингтона", - добавил он.