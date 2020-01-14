В Киеве произошла одна из самых резонансных коммунальных аварий последних месяцев: на площади у крупнейшего торгово-развлекательного центра страны Ocean Plaza провалился асфальт из-за прорыва магистрального водопровода. Кипяток залил подвал и первый этаж здания, девять человек получили ожоги разной степени тяжести, четверть города на несколько часов осталась без водоснабжения и отопления. Статистика подобных происшествий в Киеве пополняется почти каждый месяц, а главная и единственная причина, называемая чиновниками и экспертами, - отсутствие ремонта и критическое, на 80 процентов, по словам экспертов, обветшание городских коммуникаций.

"Там творился настоящий ад! Люди, которые оказались на нулевом этаже, пытались убежать от горячей воды. Те, кому это не удалось, кричали. Воды было по щиколотку, кипяток. Этого достаточно, чтобы получить ожоги. Некоторые, спасаясь, запрыгивали в продуктовые тележки, чтобы не пострадали ноги. Потом сидели в этих тележках и ждали, пока их эвакуируют. Явно пострадали и охранники, которые, эвакуируя людей, сами бегали в кипящей воде", - приводит киевское издание "Факты" слова очевидцев аварии.

Спасатели и коммунальщики сработали оперативно, а неприятно всех удивили только работники парковок, которые в клубах пара и потоках кипятка продолжали взимать плату с автомобилистов, мешая эвакуации посетителей центра. К утру городские власти отчитались о ликвидации последствий аварии, а уже затем пообещали восстановить движение по улице Антоновича (улица Горького до "декоммунизации"), важнейшей транспортной магистрали Киева. Попутно выяснилось, что прорвавшийся водопровод старше государства Украина - был проложен в 1987 году, тоже относится к "наследию советского режима" и возможно поэтому никогда не ремонтировался.

Авария у ТРЦ стала десятым и самым крупным происшествием подобного рода в Киеве за прошедшие девять месяцев. Только в один день 1 апреля из-за прорывов труб асфальт в украинской столице проваливался дважды, в одну из ям почти полностью упал микроавтобус. Через месяц, 2 мая, фонтан кипятка затопил детскую площадку в районе Борщаговки - к счастью, авария случилась утром, и никто не пострадал. Дважды - в октябре и ноябре - вода пробивала асфальт в центре города, на улице Шота Руставели. Тогда водителю провалившейся в яму с кипятком машины чудом удалось спастись. Не может себя чувствовать в безопасности даже президент Украины: в августе и сентябре, в непосредственной близости от офиса Зеленского, на улице Лютеранской дважды проваливался асфальт. Во второй раз, будто в насмешку, под землю ушел грузовик дорожных рабочих, ремонтировавших первый провал. Некрепко стоят и киевские мосты.

Обвал Шулявского путепровода в 2017 году, после которого с подачи городского головы Виталия Кличко в народ ушло крылатое выражение "мост устал", обернулся не только долгостроем, но и коррупционными скандалами. За это время "устали" и другие киевские мосты: в начале августа прошлого года обрушились бетонные конструкции Паркового моста, который, несмотря на это, продолжает функционировать. Месяц назад "аварийное проседание покрытия" началось на мосту Патона. За неделю проседание прикрыли новым слоем асфальта, и это решение властей вызвало ужас у инженеров, предсказывающих обрушение 66-летней конструкции в любой момент из-за увеличившейся нагрузки на "уставшие" бетон и металл.

Вопрос, как всегда, упирается в средства, которых у Киева нет: реконструкция или замена аварийных коммуникаций стоит намного больше 2 миллиардов долларов - годового бюджета украинской столицы. Все усугубляется хищнической - вне генплана - точечной застройкой, не учитывающей зачастую состояние и возможности коммуникаций. При этом генплан у Киева есть - принятый в 2002 году, в этом году у него истекает срок годности. Проводить аудит исполнения этого документа ни у Кличко, ни у Зеленского, очевидно, желания нет.

Между тем

Верховная рада Украины, не участвующая в работе ПАСЕ после возвращения туда российской делегации, прекращает свой бойкот и возвращается в Страсбург. Соответствующий законопроект от партии "Слуга народа" зарегистрирован в парламенте, и до 27 января - даты начала работы очередной сессии ПАСЕ, наверняка будет принят. Такое решение одобрил и международный комитет Рады. "Решение об участии делегации Украины в работе ПАСЕ в 2020 году соответствует национальным интересам и евроатлантическому курсу Украины", - заявила глава украинской делегации Елизавета Ясько. Впрочем, как заявили другие члены делегации, единственной целью их возвращения будут попытки оспорить полномочия российских коллег.