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Рубрика: В мире

Крупный торговый центр в Киеве затопило горячей водой

Девять человек пострадали в результате коммунальной аварии в Киеве.

Фото: iStock
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Как рассказали в столичном управлении госслужбы Украины по ЧС, вечером 13 января в Голосеевском районе произошел прорыв теплосети. Затоплен оказался первый этаж торгового центра "Ocean Plaza". Людей пришлось экстренно эвакуировать. Из помещений, в которые устремилась горячая вода, вынесли пять человек с ожогами. "По нашей информации, тяжелых случаев нет. Сейчас пострадавшим оказывается помощь", - сообщили РИА Новости в местной администрации.

Кроме того, авария на теплосетях стала причиной дорожно-транспортного происшествия.

Вода повредила асфальт, образовалось отверстие, в которое и провалилось маршрутное такси. Спасатели эвакуировали из маршрутки четырех пассажиров, а также еще троих из троллейбуса, который оказался в паровой завесе.

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