Кудрин назвал масштабы воровства из бюджета

В два-три миллиарда рублей в год оценивает Счетная палата объем воровства из федерального бюджета России. Об этом заявил глава СП Алексей Кудрин в интервью РИА Новости.

Общий объем нарушений в этой сфере за 2019 году составил 804 миллиарда рублей. Однако примерно треть этого - нарушения бухгалтерского учета, которые исправляют уже в ходе проверок Счетной палаты. Еще треть - нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями.

"По уголовным делам - это от силы до двух-трех миллиардов рублей в год, как правило, даже меньше", - сказал Кудрин.