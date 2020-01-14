Исследование выявило взаимосвязь между курением и шизофренией

Курящие люди втрое чаще страдают от депрессии, в отличие от тех, кто не имеет вредной привычки. К такому выводу пришли израильские ученые, проведя опрос среди студентов двух университетов в Сербии.

В исследовании участвовали Белградский университет, в котором учится около 90000 студентов и Приштинский университет, временно расположенный в Косовска-Митровице, где насчитывает до 8000 студентов.

Как отмечается в докладе ученых, вуз расположен в северной части Косовской провинции, где закон о курении не действует, и оно распространено и в общественных местах. А известно, что люди, живущие в регионах, затронутых вооруженным конфликтом, курят больше, чем те, кто живет в неконфликтных районах. Поэтому в опросах между двумя университетами есть расхождения.

Исследование показало, что, кроме депрессии, у курильщиков выше риск развития шизофрении и тревожности, так как никотин, содержащийся в табаке, способствует развитию психических заболеваний. У курящих людей признаки клинической депрессии встречаются в два-три раза чаще, чем у некурящих. У первых также отмечалось больше жалоб на упадок сил и проблемы в общении с окружающими. Но какие физиологические механизмы в этом задействованы, пока не выяснено.

Результаты опросов подчеркивают необходимость дальнейшего изучения взаимосвязи между курением, психическим здоровьем и качеством жизни, что имеет важное значение для профилактики, диагностики и лечения никотиновой зависимости и других недугов.