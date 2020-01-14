Лесные пожары привели к сильному загрязнению воздуха в Мельбурне

Уровень загрязнения воздуха в Мельбурне достиг опасного уровня. Он превысил показатели некоторых городов с низким качеством воздуха. К этому привела ситуация с масштабными лесными пожарами, бушующими в Австралии.

Как сообщает ABC, в городе прекратили работу открытые бассейны, а организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису отменили проведение квалификационных матчей.

Власти призвали местное население не покидать дома без особой надобности, а также не открывать окна. Водителей предупредили о плохой видимости на дорогах.