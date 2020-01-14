Мадуро обвинил Вашингтон в стремлении уничтожить жизнь на планете

Нынешний политический курс Вашингтона может привести весь мир к гибели, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро, выступая перед Национальным учредительным собранием. При этом политик выразил надежду, что США способны отказаться от этой линии.

"Я верю, что правительство США способно изменить свой курс, ведущий к уничтожению человеческой жизни", - передает РИА Новости слова Мадуро.

Он также напомнил, что все действия США против нынешнего венесуэлького правительства разрушают независимую архитектуру отношений между странами Латинской Америки, которая была создана во многом усилиями его предшественника Уго Чавеса.

"США должны отказаться от старой практики криминализации тех стран, которые не подчиняются их указке и ведут независимую суверенную политику", - убежден венесуэльский лидер.