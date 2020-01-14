Макгрегор: Перед боем с Нурмагомедовым я пил всю неделю

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор в интервью ESPN раскрыл причины своего поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в 2018 году.

"Перед боем с Нурмагомедовым я пил всю неделю, - признался Макгрегор. - Словно во мне был какой-то яд. Не могу дать объяснение, почему такое произошло. Никогда подобного не было, а сейчас я не пью уже три или четыре месяца".

В тоже время параллельно с пьянством Макгрегор также устраивал бои с проживавшими в отеле соотечественниками Хабиба, прибывшими на тот поединок.

"Я их провоцировал, вызвал на бои, после чего мы спускались в зал и дрались без защиты, - продолжил Макгрегор. - Я их бил и снова шел пить".

Ирландец рассказал, что подобное больше никогда не повторится.

"У меня достаточно мужества, чтобы признать свои ошибки и их исправить", - сказал он.

18 января Макгрегор проведет бой против Дональда Серроне.