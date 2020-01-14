Макгрегор получит за бой с Серроне 80 миллионов долларов

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор раскрыл свой заработок за поединки против Хабиба Нурмагомедова и Дональда Серроне.

Ранее стало известно, что гарантированная сумма, которую ирландец получит за поединок против Серроне, который состоится 18 января, составит 5 миллионов долларов.

"Ожидаю, что суммарный доход за этот бой составит очень приличную сумму, в районе 80 миллионов долларов, - заявил Макгрегор в интервью ESPN. - Думаю, что это будет мой самый большой доход в ММА. Бой против Серроне будут смотреть во многих странах мира".

Макгрегор также рассказал, сколько он получил за бой против Нурмагомедова. Он признался, что заработал 50 миллионов долларов.