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Рубрика: В мире

Макрон направит в Африку дополнительные войска

Фото: AP Photo/Olivier Matthys Фото: AP Photo/Olivier Matthys
Фото: AP Photo/Olivier Matthys

Франция отправит дополнительно 220 военнослужащих в центр французских объединенных сил операции "Бархан", которая борется с джихадистскими группировками в регионе Сахеля. Об этом объявил президент страны Эммануэль Макрон после встречи с главами государств-членов Сахельской группы пяти.

Фото: iStock
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По мнению французского лидера, дополнительные силы позволят укрепить войска операции "Бархан", пишет РИА Новости. Макрон также заявил, что вывод американских войск из Африки будет "плохой новостью", и выразил надежду, что ему удастся убедить президента США Дональда Трампа принять активное участие в борьбе с терроризмом и в Сахеле.

Отметим, что Париж проводит операцию "Бархан" в Сахеле с целью стабилизации ситуации. Францию поддерживают Буркина-Фасо, Мали, Мавритания, Нигер и Чад. Всего в операции задействованы около 4,5 тысячи военнослужащих.

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