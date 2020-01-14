Макрон направит в Африку дополнительные войска

Франция отправит дополнительно 220 военнослужащих в центр французских объединенных сил операции "Бархан", которая борется с джихадистскими группировками в регионе Сахеля. Об этом объявил президент страны Эммануэль Макрон после встречи с главами государств-членов Сахельской группы пяти.

По мнению французского лидера, дополнительные силы позволят укрепить войска операции "Бархан", пишет РИА Новости. Макрон также заявил, что вывод американских войск из Африки будет "плохой новостью", и выразил надежду, что ему удастся убедить президента США Дональда Трампа принять активное участие в борьбе с терроризмом и в Сахеле.

Отметим, что Париж проводит операцию "Бархан" в Сахеле с целью стабилизации ситуации. Францию поддерживают Буркина-Фасо, Мали, Мавритания, Нигер и Чад. Всего в операции задействованы около 4,5 тысячи военнослужащих.