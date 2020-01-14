Только в трех регионах за 10 месяцев прошлого года выросла рождаемость. А суммарный коэффициент рождаемости по итогам 2019-го ожидается на уровне 1,5 (почти на 7% меньше предыдущего года). Какие меры предпринимаются для ее повышения? Стоит ли в этом году ожидать сокращений кадров из-за роботизации и как минтруд планирует оценивать эффективность обучения по программам служб занятости? На эти и другие вопросы в интервью "Российской газете" ответил министр труда и соцзащиты России Максим Топилин.

Максим Топилин: До 2024 года планируем обучить не менее 100 тысяч человек в рамках нацпроекта повышения производительности труда. Фото: Александр Корольков/РГ

Максим Анатольевич, как вырастут зарплаты в 2020 году?

Максим Топилин: Минэкономразвития прогнозирует рост реальных доходов и зарплат: реальная заработная плата увеличится на 2,3%, реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%.

Оплата труда работников бюджетного сектора экономики также продолжит расти. Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель - значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников.

Бюджетники вне указов - это, например, кадровики, юристы, бухгалтеры, инженерно-технические и вспомогательные работники бюджетных учреждений, обслуживающие здания и оборудование, тоже получат прибавку. С 1 октября 2020 года фонд оплаты труда по ним будет проиндексирован на 3%, в 2021 и 2022 годах, также с 1 октября - на 4% ежегодно.

Катаклизмов на рынке труда мы не ожидаем. Полагаем, по 2020 году численность безработных по методологии Международной организации труда не превысит 3,4 млн человек, как и в предыдущем году.

Безработицу из-за роботизации не ожидаете?

Максим Топилин: В 2020 году точно нет. Рынок труда в принципе резко, быстро не трансформируется. Поэтому не нужно никого пугать роботами и массовой безработицей. Судите сами, в России появились новые цифровые платформы, например, YouDo, "Яндекс-такси", "Яндекс-еда" и другие. Количество рабочих мест только увеличилось за счет обслуживания этих сервисов, и оно продолжает расти. Другой пример: в связи с ростом числа пожилых людей развивается индустрия ухода за ними, которая тоже создает новые рабочие места. Или Япония: там высокий уровень роботизации, а безработица очень низкая, несмотря на то, что страна перенаселена.

С новыми технологиями появляются новые отрасли экономики, новые ниши, меняется структура рабочих мест, но они не исчезают.

Наша задача - реагировать на развивающиеся формы занятости, законодательство должно развиваться. Работодатели и работники должны использовать комфортные для себя условия по развитию бизнеса и защите прав.

Работодатели часто жалуются на нехватку квалифицированных кадров. Как государство может помочь справиться с этой проблемой?

Максим Топилин: Каждый работодатель - самостоятельный субъект рынка. И в идеале все свои проблемы он решает сам, в том числе кадровую. Я вас уверяю - если сегодня высококвалифицированным работникам будет предложена высокая конкурентоспособная зарплата, завтра не будет дефицита таких специалистов. К сожалению, зачастую бизнес хотел бы получить хорошего работника, который согласится работать за минимальную зарплату. Конечно, при таком раскладе кадровый голод имеет место быть.

Пособие на первого ребенка в 2019 году получало 540 тысяч семей, 45-47% от числа семей, где родились первые дети. В этом году ожидается, что их будет около миллиона, или 70-72%

В последние годы государство делает все возможное, чтобы повышать профессиональный уровень работников. Помимо обучения молодежи по различным направлениям в колледжах и вузах, совершенствования образовательных программ для них оно берет на себя обучение взрослых людей - мам, граждан предпенсионного возраста, работников предприятий, участвующих в национальном проекте повышения производительности труда. Но и бизнес должен вкладываться в работников.

Как демографическая яма влияет на рынок труда?

Максим Топилин: Собственно, это была одна из причин повышения пенсионного возраста. Время для такого шага было выбрано не случайно: именно сейчас на рынок труда выходит и будет выходить в ближайшие годы меньше молодежи, чем еще пять лет назад. Таким образом, создаются минимальные риски как для молодежной безработицы, так и безработицы среди предпенсионеров. Так что никаких "провалов" не ожидается.

Минтруд обучает работников в рамках нацпроекта повышения производительности труда. Многие ли прошли обучение?

Максим Топилин: В прошлом году обучение прошло в 31 регионе, их отобрало минэкономразвития. Мы перевыполнили показатели по численности обученных в 2,3 раза: вместо запланированных 18,4 тысячи человек переобучение и повышение квалификации прошли 41,4 тысячи работников, и это данные на начало декабря. Что самое важное - все работники сохранили занятость на предприятиях. То есть работодатели, перестроив процессы, нашли новые участки работы для своих специалистов, поручили им новые, более сложные задачи.

Обучение проводилось по автоматизации и цифровизации, инженерным и производственным компетенциям, логистике, операционному менеджменту, планированию, бережливому производству, безопасному производству, управлению закупками и другим направлениям.

В этом году количество регионов - участников проекта увеличится до 50. Всего в 2019-2024 годах мы планируем обучить не менее 100 тысяч человек.

Семьям в помощь

Что произошло в прошлом году с рождаемостью и смертностью? Какие регионы вырвались вперед?

Максим Топилин: У нас продолжает сокращаться численность женщин активного репродуктивного возраста - 20-39 лет. На 1 января 2019 года численность женщин в этом возрасте составила 20,8 млн человек, что почти на 2 млн, или на 8,7% меньше, чем в 2011 году (22,7 млн человек). Эта тенденция, начавшаяся в 2011 году, пока сохраняется, и она продолжится до середины 30-х годов. К тому периоду общее снижение числа женщин активного репродуктивного возраста будет составлять 30% - 15,8 млн женщин к 2032 году, по среднему варианту демографического прогноза Росстата. Так что объективно число рождений - подчеркиваю, именно абсолютное количество рождений - будет уменьшаться. И никуда от этого не денешься.

Мы сейчас ориентируемся не на абсолютное число рождений, а на рост суммарного коэффициента рождаемости (число рождений на одну женщину) или хотя бы его стабилизацию. Указом президента поставлена задача, реализуя нацпроект "Демография", довести коэффициент к 2025 году до 1,7.

В 2015 году он составил 1,777, а потом пошло снижение, которое сохраняется и сейчас. По итогам 2017 года рождаемость снизилась почти на 11% по сравнению с 2016 годом. В 2018 году - на 5%. В ушедшем году, по данным за 10 месяцев - на 7,5%. По итогам 2019 года суммарный коэффициент рождаемости будет примерно 1,5. В 2016-2018 годах снижение было связано еще и со стагнацией доходов населения.

К сожалению, в январе-ноябре 2019 года рост рождаемости отмечается только в трех регионах - Москве, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Самый заметный рост рождаемости произошел в столице - на 4,3 тысячи детей, или на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. А самое большое снижение рождаемости - в Московской области, почти на 10 тысяч за 11 месяцев 2019 года, или на 13%.

Вы такие результаты и ожидали в целом по стране?

Максим Топилин: Мы всегда надеемся, что дополнительные меры, которые принимают президент и правительство, дадут положительный эффект. Мы постоянно общаемся с учеными, анализируем ситуацию. И ученые говорят, что возврат к суммарному коэффициенту 1,7 - это реальность. Мы должны к нему стремиться, корректировать меры, концентрировать финансовые ресурсы, решая эту задачу.

В прошлом году, к примеру, льготная ипотека для семей с детьми (6% годовых) стала доступна на весь период выплаты кредита, а не только на восемь лет, как было предусмотрено изначально. Программа работает для семей, где второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года. Для семей Дальнего Востока с ипотечными кредитами, взятыми с 1 декабря 2019 года по 31 декабря 2024 года, процент еще ниже - 5%.

С текущего года ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка будут платиться до достижения ребенком возраста трех лет, а не полутора, как ранее. Размер пособия равен прожиточному минимуму ребенка в регионе.

Изначально мы не планировали вводить пособие до трех лет, поскольку намеревались обеспечить семьи яслями: после полутора лет ребенок может идти в детсад, а мама - на работу. Но потом поняли, что этого недостаточно.

На сколько увеличится число получателей пособий на первых и вторых детей после изменения критериев нуждаемости?

Максим Топилин: Пособие на первого ребенка в 2019 году получало 540 тысяч семей, 45-47% от числа семей, где родились первые дети. В этом году мы ожидаем, их будет около миллиона, или 70-72%.

На второго ребенка получателей было около ста тысяч - пособие платится из средств материнского капитала, и многие хотели бы сохранить его целым, чтобы потом потратить на что-то иное, нежели текущие расходы. Например, на покупку жилья, что по-прежнему остается самым востребованным направлением расходования средств материнского капитала.

А как мы выглядим на фоне других стран в плане рождаемости?

Максим Топилин: Выглядим неплохо. Например, в Южной Корее суммарный коэффициент рождаемости меньше единицы. В 2017 году суммарный коэффициент рождаемости составил в Германии 1,57, Австрии - 1,52, Италии - 1,32, Сингапуре - 1,2. Это объясняется тем, что для жителей экономически развитых стран главным приоритетом является карьера.

Снова за парту

С этого года за счет бюджета начнется обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком или не состоящих в трудовых отношениях и растящих детей до 7 лет. Как и чему их будут учить?

Максим Топилин: Направлять на обучение будут службы занятости, и женщинам для этого не надо будет регистрироваться безработными.

Собственно, службы занятости занимаются этим с 2011 года. Другое дело, что раньше программы обучения финансировались из региональных бюджетов, и проходили их 18 тысяч женщин в год.

С января по сентябрь прошлого года по представлению органов службы занятости на досрочную пенсию вышли 5,4 тысячи человек

В 2020 году из федерального бюджета на это будет выделено 1,9 млрд рублей. И пройти обучение можно будет по нескольким схемам. Первая - когда женщина обращается в службу занятости, и ей предлагается выбрать учебное заведение и направление подготовки из списка организаций, отобранных службами занятости по конкурсу. Вторая - когда служба занятости выдает женщине сертификат на обучение, и она может сама найти, где и чему ей учиться. Максимальная стоимость сертификата - 60 тысяч рублей. По нашим сведениям, вторая схема будет работать как минимум в двух третях регионов. Регион сам определяет схемы организации процесса обучения. Мы не можем ему навязывать свое видение, можем только рекомендовать.

Всего за этот год планируется обучить более 40 тысяч женщин.

Мы полагаем, что большинство из них захочет повысить квалификацию, чтобы после отпуска по уходу за ребенком подкованными вернуться на прежнее место работы и не переживать, что технологии за год-три ушли вперед.

Кроме того, в новом году регионы, также по национальному проекту "Демография", получат около полутора миллиардов рублей дополнительных субсидий на открытие частных детских садов, обучение персонала для них, закупку оборудования.

Вы уверены, что учиться придет только 40 тысяч женщин? А если больше?

Максим Топилин: По опыту обучения предпенсионеров мы полагаем, что реально обучить и большее число женщин. В прошлом году, по данным на начало декабря, обучение прошли 93,2 тысячи граждан вместо 75 тысяч по плану. При этом средства по этому направлению все равно остались - мы их заложили с "запасом".

У предпенсионеров есть возможность учиться по сертификату?

Максим Топилин: Да. Но тоже не во всех регионах. Кстати, с этого года мы обучаем не только граждан предпенсионного возраста (за пять лет до наступления возраста выхода на пенсию, в том числе досрочно), но и всех тех, кому 50 лет и больше.

Если люди хотят не повысить квалификацию, а освоить новую профессию, их желание соизмеряется с потребностью рынка труда?

Максим Топилин: В основном все-таки люди повышают квалификацию. Если же они хотят приобрести совершенно новую для них профессию, то, конечно, им лучше ориентироваться на потребности регионального рынка труда.

93,6% предпенсионеров, прошедших обучение в прошлом году, трудоустроены. При том что мы как ориентир закладывали 85%.

Планируете ли вы отслеживать судьбу людей, которых вы учите?

Максим Топилин: Планируем. Нам важно понимать, насколько эффективны программы обучения, насколько они помогают людям в сохранении рабочих мест, построении карьеры, повышении зарплаты. Такой мониторинг позволит корректировать программы обучения, делать их более эффективными.

С этого года мы будем вести такой мониторинг - выпускников профессиональных учебных заведений. Его результаты будут размещены на портале "Работа в России", и каждый сможет с ними ознакомиться. В частности, в нем будет содержаться информация о том, кем трудоустроились выпускники средних и высших образовательных учреждений, какую они получают зарплату, какая у них карьерная траектория в первые три года после окончания учебы. Эти данные дадут почву для размышлений, с одной стороны, учебным заведениям и министерствам просвещения и образования и науки. С другой - абитуриентам, выбирающим, куда и на кого идти учиться. Система заработает в конце года. Со временем в нее будет интегрирована аналогичная информация об обучившихся мамах и предпенсионерах. Все данные будут обезличены, речь будет идти о тенденциях, а не о конкретных гражданах.

Не все предпенсионеры в прошлом году обучались через службы занятости, часть - по программам WorldSkills. Вы будете сопоставлять, какие из них успешнее?

Максим Топилин: Такие планы тоже есть. На начало декабря всего по программам WorldSkills обучились 22 тысячи человек. Мы будем отслеживать их трудоустройство. Предполагаем посмотреть профили тех, кто прошел курсы через службы занятости и через WorldSkills, и сопоставить результаты.

Сколько предпенсионеров вышли на пенсию досрочно, по направлению службы занятости?

Максим Топилин: С января по сентябрь прошлого года по представлению органов службы занятости на досрочную пенсию - за два года до общеустановленного возраста выхода на пенсию - вышли 5,4 тысячи человек.

Напомню, что законодательством предусмотрена еще одна возможность выхода на пенсию на два года раньше, но не ранее достижения 60 и 55 лет - для тех предпенсионеров, кто имеет большой стаж (42 и 37 лет для мужчин и женщин соответственно). По данным Пенсионного фонда России на декабрь, таким правом воспользовались 16,6 тысячи человек.

Ключевой вопрос

Сколько средств выделит бюджет на новые решения в рамках нацпроекта "Демография"?

Максим Топилин: Всего в новом году федеральный бюджет выделит дополнительно порядка 100 млрд рублей. Деньги пойдут и на продление срока выплаты пособий, и на повышение порога нуждаемости в пособиях на первых и вторых детей с полутора до двух прожиточных минимумов на члена семьи (и такие же критерии регионам рекомендовано ввести при выплате пособий до трех лет на третьего и последующих детей).

На тысячу рублей вырастет стоимость родового сертификата, чтобы женщина могла получить психологическую помощь, если она планирует аборт при отсутствии медицинских показаний к этому. Возможно, после беседы со специалистом она изменит решение.

Платить пособие на третьего ребенка станут во всех регионов Сибири и Урала. По общим правилам федеральный бюджет субсидирует выплату этого пособия регионам, где суммарный коэффициент рождаемости ниже 2, но для этих округов, как и для Дальневосточного (с 2019 года), делается исключение, и пособие будет платиться везде вне зависимости от показателей рождаемости.

Уже сейчас такое пособие получают около 840 тысяч детей. В федеральном бюджете на эти цели заложено в 2020 году 45,9 млрд рублей, в 2021 году - 51,9 млрд рублей, в 2022 году - 57,5 млрд рублей.

Регионы тоже должны понимать, что стимулирование рождаемости - эта задача не только Федерации, они тоже должны делать шаги, если у них показатели рождаемости падают. Но мы нередко сталкиваемся с тем, что вместо того, чтобы придумывать и вводить свои дополнительные меры, регионы просят нас понизить для них целевые показатели. Но этого не будет.

В каких регионах нет ежемесячной денежной выплаты на третьего ребенка?

Максим Топилин: В 2020 году софинансироваться будут 75 регионов, три региона будут осуществлять выплату за свой счет - это Краснодарский край, Ненецкий автономный округ, Санкт-Петербург.

Пособие не софинансируется из федерального бюджета в регионах, где суммарный коэффициент рождаемости выше 2 либо есть большой приток мигрантов. Выплата не установлена в семи субъектах - это Москва, Московская и Калининградская области, республики Дагестан, Ингушетия, Татарстан и Чеченская Республика. Но в этих регионах есть собственные меры поддержки. Например, в Москве и Татарстане они весьма существенные.

Помощь семье - это не только денежные выплаты, но и развитие инфраструктуры детства - строительство детских и спортивных площадок, детских садов и яслей, бассейнов, школ, услуги дополнительного образования, благоустройство городских территорий. И мы видим, что эта работа ведется во всех регионах.