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14.01.2020 03:00
Рубрика: Экономика

Максим Топилин рассказал, насколько в этом году вырастут зарплаты

Текст: Марина Гусенко
Реальная заработная плата увеличится в этом году на 2,3%, а реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,5%. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Что касается работников бюджетного сектора экономики, то оплата их труда также продолжит расти, отметил он.

Фото: iStock
Регионам дали рекомендации по установлению зарплат бюджетникам

"Заработные платы категорий, обозначенных в майских указах президента от 2012 года, по-прежнему будут соотноситься со среднемесячным доходом от трудовой деятельности в регионе. Растет данный показатель - значит, растет и зарплата этих категорий бюджетников", - уточнил министр.

Бюджетники вне указов, например, кадровики, юристы, бухгалтеры, инженерно-технические и вспомогательные работники бюджетных учреждений, обслуживающие здания и оборудование, тоже получат прибавку: с 1 октября 2020 года фонд оплаты труда по ним будет проиндексирован на 3%, в 2021 и 2022 годах, также с 1 октября - на 4% ежегодно, добавил он.

Подробности читайте в одном из ближайших номеров "РГ".

Экономика Работа Зарплата Правительство Минтруд Повышение зарплат бюджетникам

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