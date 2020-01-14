МИД Израиля осудил прославление убийств евреев на Украине

Израильский МИД выступил с резким заявлением в адрес Украины, осудив участившиеся в этой стране случаи оправдания и даже героизации преступников, в годы Второй мировой войны участвовавших в убийстве евреев. С ним можно ознакомиться на сайте дипведомства.

В сообщении, сделанном от имени пресс-секретаря МИД Израиля, выражается обеспокоенность такими проявлениями в украинском обществе и в украинских СМИ. "Министерство осуждает публичное прославление лиц, ответственных за убийства евреев... во время Холокоста и погромов (в документе использована транслитерация этого слова латиницей, "pogroms" - прим. "РГ"), и антисемитских идеологов на Украине. Сохранение памяти о Холокосте и борьба с антисемитизмом не могут быть внутренним делом какой-либо страны", - настаивают израильские дипломаты, делая явный отсыл к недавним словам пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.

Та, как известно, сообщила, что каждая страна вправе самостоятельно решать, каких героев ей прославлять. Реплика госпожи Зеленко, в свою очередь, стала реакцией на совместное осуждение послами Польши и Израиля чествования бандеровцев в республике. Глава украинской дипмиссии в Израиле Геннадий Надоленко тоже высказывал недовольство акцией польского и израильского коллег.