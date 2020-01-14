Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях

Работа над законопроектом продолжается, сегодня был завершен сбор предложений по его доработке, заявил он. "Они анализируются, и по итогу - на портале regulation - будет повторно размещен доработанный текст. Наша цель - создать удобную систему добровольных пенсионных накоплений, предусматривающую наличие государственных гарантий и налоговых льгот", - подчеркнул Моисеев.
Он рассказал, что в рамках прошедшего общественного обсуждения первой редакции законопроекта были проведены рабочие встречи с общественными организациями, представителями работодателей, отраслевыми ассоциациями и негосударственными пенсионными фондами. "Мы позитивно оцениваем эти встречи. Участники рынка высказали свое видение по доработке законопроекта", - сообщил Моисеев.
Как ранее писал РБК, законопроект о ГПП не вошел в план законопроектной деятельности правительства на 2020 год. Сейчас планируется, что система должна быть запущена с 2021 года.
Правительство работает над введением ГПП как нового вида пенсионной схемы негосударственного пенсионного обеспечения совместно с Банком России. Планируется, что ГПП станет стандартизированным защищенным пенсионным продуктом. Его цель - предоставить гражданам возможность направлять личные деньги на финансирование своего пенсионного дохода при стимулирующей поддержке государства. В виде ГПП экономика получает инструмент привлечения длинных денег, добавляют в Минфине.
Участие граждан в формировании пенсионного плана предполагается исключительно на добровольной основе при стимулирующей поддержке государства и возможности софинансирования со стороны работодателей. Со стороны государства также предусмотрены меры налогового стимулирования граждан и работодателей.
Одним из ключевых преимуществ ГПП его разработчики называют двухуровневую систему гарантирования накоплений, которая позволит максимально защитить деньги на 30-летний период. Пенсионные сбережения будут гарантированы государством в полном объеме сделанных взносов. Сохранность внесенных в систему денег планируется обеспечить за счет средств самих негосударственных пенсионных фондов, а также за счет существующей системы гарантирования прав застрахованных лиц, созданной на базе Агентства по страхованию вкладов.
Как сообщал в интервью "Российской газете" первый зампред Банка России Сергей Швецов, у участников системы будет выбор: получить накопления сразу, заплатив 13% НДФЛ, либо приобрести пожизненный пенсионный план. Перевод пенсионных накоплений на счет ГПП в рамках одного негосударственного пенсионного фонда будет возможен без комиссий или потерь инвестиционного дохода в режиме реального времени.