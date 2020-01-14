Минкомсвязь утвердила график учений по "устойчивому Рунету"

Учения по обеспечению устойчивой работы Рунета в 2020 году пройдут в 4 этапа. Об этом говорится в приказе Минкомсвязи.

Первый этап намечен на 20 марта. В ходе него планируется отработать блокировку трафика, зашифрованного с использованием технологий DNS поверх HTTPS и DNS поверх TLS.

Далее 20 июня Рунет протестируют на устойчивость в условиях неисправности фрагмента сети связи, а также внешних дестабилизирующих воздействий природного и техногенного характера.

Отработка противодействия атакам запланирована на 20 сентября и 20 декабря.

Основные нормы закона об "устойчивом Рунете" вступили в силу 1 ноября 2019 года. Он предполагает создание в России собственного комплекта дублирующей инфраструктуры, которая обеспечит работу Сети при любых обстоятельствах. Роскомнадзору закон дает право при возникновении угроз вводить централизованное управление трафиком.

В декабре 2019 года Минкомсвязь вместе с Роскомнадзором, операторами связи, МЧС и ФСБ провела первые учения. Они затронули несколько регионов, включая Москву, и были признаны успешными.