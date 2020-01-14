Минсельхоз подготовил проект постановления правительства, определяющий действие ограничительного механизма в виде нетарифного квотирования экспорта зерна. Главная цель - обеспечение внутренних потребностей страны, сообщили в ведомстве. "Механизм целесообразно вводить во второй половине сельскохозяйственного года (с 1 января по 30 июня), а с 1 июля по 31 декабря сохранить режим свободного вывоза зерна на экспорт", - уточнил советник министра сельского хозяйства Юрий Косован.

В текущем сельхозгоду потенциал экспорта минсельхоз оценивает в 45 млн тонн, исходя из урожая в 121 млн тонн и прогноза потребления. "Экспорт зерна в первой половине сезона составил около 25 млн тонн, таким образом, во второй половине сельскохозяйственного года без угрозы для внутреннего рынка может быть вывезено 20 млн тонн, которые предлагается нормативно зафиксировать в виде нетарифной квоты", - отметил Юрий Косован.

Действие квоты позволит избежать нехватки зерна на внутреннем рынке России и ЕАЭС, полагают в министерстве. Механизму отводят роль "ориентира для всех участников рынка" и одновременно с этим ограничителя, "чтобы соблюдались интересы внутренней безопасности страны". Применение такого механизма должно быть максимально понятным и прозрачным для отрасли и не должно создавать искусственных преференций или ограничений для отдельных участников. Механизм нетарифного квотирования не предполагает привязки ограничений к конкретным экспортерам, подчеркнули в ведомстве.

Планируется, что контролировать выборку квоты должна Федеральная таможенная служба. Планируемый срок вступления постановления в силу - январь 2020 года.

При этом в минсельхозе добавили, что зерно традиционно занимает высокую долю в структуре экспорта АПК. Министерство оказывает поддержку участникам рынка и планирует рост поставок зерновых в рамках как федерального проекта, так и стратегии развития зерновой отрасли до 2035 года. "Вместе с тем обеспечение продовольственной безопасности и поддержка отечественных производителей являются основной задачей минсельхоза, поэтому важно, чтобы благоприятная внешняя конъюнктура не приводила к дефициту зерна на внутреннем рынке", - сообщили в министерстве.